Una caixa de records visita 20 centres especialitzats en Alzheimer en els dos últims anys

Durant aquests dies ha viatjat al centre de dia Albors, a la ciutat de València. Es tracta d'una caixa d'objectes de la gran col·lecció del museu, centrada en objectes tan quotidians i senzills com un morter, un molinet manual de café, una cassola de fang o un antic pitxer per a l'aigua.

Tots els elements formen part de l'entorn de la cuina domèstica, amb la finalitat de rememorar històries familiars o records d'infància sobre objectes que ara han quedat desplaçats pel pas del temps, explica la Diputació de València.

A vegades, els noms dels objectes costen pronunciar-se o generen dubtes sobre la seua finalitat. Ací és on intervenen les conductores de l'activitat per a rememorar escenes del passat que són projectades sobre una pantalla i comentades de viva veu.

Els assistents presten una gran atenció i són molt participatius: pràcticament tots prenen la paraula i fan l'exercici de rememorar moments de la seua joventut, de quan i com accedien als aliments o com preparaven determinats plats.

Amb la senzillesa de l'activitat s'aconsegueix generar un ambient positiu i participatiu, ja que l'exercici de rememorar és fonamental per a enllaçar els valors culturals i antropològics de la societat. Sempre hi ha algun participant decidit a explicar quin és el seu vincle personal amb cada objecte.

En el cas de persones amb inicis d'Alzheimer, l'activitat té una finalitat terapèutica perquè ajuda el seguiment de cadascun i a reforçar el treball de grup que habitualment fan els cuidadors.

Aquest kit portàtil que acudeix als centres que sol·liciten aquesta visita amb acompanyament i conducció de l'activitat. Les tècniques del museu Ivana Puig i Laura Hortelano condueixen l'activitat amb la satisfacció de veure's molt bé acollides per aquest col·lectiu de majors.

Les dos s'han desplaçat per a realitzar una atenció més personalitzada i facilitar el contacte amb persones que tenen gran dependència per la seua mobilitat reduïda o per la necessitat d'una supervisió farmacològica més estreta. Les cuidadores del centre també estan presents i ajuden l'estímul dels participants.

Com a diputat provincial de Cultura, Xavier Rius ha volgut sumar-se a la visita per a conéixer de primera mà les experiències inclusives que duen a terme els museus de la corporació, destacant que la seua projecció social com a espais generadors de benestar aporta un valor afegit al treball diari: "Mantenim i investiguem sobre les col·leccions i el patrimoni, construïm relats amb forma d'exposició, estimulem el debat crític, i tractem d'atendre la diversitat social i mirar per la igualtat d'oportunitats".

El projecte està realitzat per Maria Raga i l'equip de didàctica de l'ETNO, amb l'assessorament de la doctora Rita Redondo i la col·laboració de Javier Bendicho, de l'Associació Cotlas, tots dos especialistes en psicologia de l'envelliment.