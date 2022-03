A raíz de una información en Sálvame sobre unos supuestos videos comprometidos de Kiko Rivera con varias mujeres, los colaboradores del programa han querido dar su opinión sobre el peligro de compartir cierto tipo de videos o fotografías. Y Kiko Matamoros ha querido recordar un incidente de hace varios años.

"A mí me pasó. Había una fotografía mía desnudo que la mitad de vosotros habéis visto. Una fotografía mía desnudo que llega a Gustavo no sé por qué. Me hice fotos pero... no relajadito como estaría un bebé" ha dicho entre risas Matamoros. "Yo se la envié a alguien y ese alguien la rebotó a Gustavo González y él, a su vez, la rebotó a medio mundo".

De hecho Gema López ha intervenido afirmando que incluso ella había visto la citada imagen. "No es tanto el lobo como lo pintan". Pero las colaboradoras que no la han visto han pedido a Matamoros que la enseñara en el programa.

Entre ellas, Chelo García-Cortés. "Me encantaría verla. Hace mucho que no veo una foto así. Una imagen de ese calibre... mucho tiempo, la verdad".