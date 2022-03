La Junta de Govern local de València aprova provisionalment l'ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica

Posteriorment, s'obrirà una etapa d'exposició pública durant un mes després de la qual es portarà una altra vegada al ple per a l'aprovació definitiva. Tenint en compte tota aquesta tramitació, l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el regidor de Mobilitat Sostenible i també edil de Qualitat Acústica i de l'Aire, Giuseppe Grezzi, han descartat aquesta jornada donar una data concreta d'aprovació definitiva de l'ordenança.

"No es pot donar una data exacta. Hi ha un període de tràmit i de debat", ha afirmat el primer edil preguntat per aquesta ordenança durant l'acte en el qual s'ha celebrat el cinqué aniversari de l'anell ciclista de València.

Grezzi, que ha acompanyat a Ribó en aquesta convocatòria, ha explicat que aquest divendres "s'ha aprovat l'esborrany" perquè "s'inicien els tràmits" necessaris per a formalitzar aquest nou document. "El que volem és avançar. Després de les ordenances que ja actualitzem com la de Mobilitat Sostenible, pilar fonamental del canvi de model de la ciutat; i la d'aparcaments, ara avancem amb aquest", ha exposat.

El regidor ha assegurat que es busca aprofundir en la qualitat ambiental de la ciutat" i ha asseverat que "el soroll és un dels elements que més incideixen en la qualitat de vida". Ha apostat per fer-ho "compatible" amb el dret al descans. "Tenim una ciutat mediterrània amb moltes activitats en el carrer, molta hoteleria i moltes activitats de tot tipus. El que volem és fer compatible eixes activitats amb el dret al descans", ha platejat.

Giuseppe Grezzi ha agregat que donar passos cap a una "ciutat moderna" implica també "avançar en millora de la qualitat de vida". Preguntat pel Mapa Acústic de la ciutat, ha explicat que "es fa cada cinc anys", per a conéixer en cada punt els decibels i el grau de contaminació acústica. Així mateix, ha comentat que d'eixa forma es tenen "dades quantificables" que permeten veure l'evolució, al mateix temps que ha dit que en les zones peatonalitzades ha baixat la contaminació acústica i ha millorat la qualitat ambiental.

D'altra banda, preguntat per aspectes de l'ordenança com la prohibició de posar música en les places, Grezzi ha assenyalat que es respon així una petició i s'aposta per aquests espais oberts com "un lloc de descans" i de gaudi de l'entorn natural. Ribó ha afegit que en l'actualitat "hi ha mecanismes per a escoltar música, fins i tot col·lectius, sense molestar". "Hi ha tecnologia per a fer-ho", ha asseverat.

Així mateix, respecte als tocs de campana, també arreplegats en l'ordenança, el regidor de Qualitat Acústica i de l'Aire ha manifestat que aquest "s'ha treballat en diàleg permanent amb associacions de campaners, perquè siga possible i es plantege de forma legal que totes les expressions culturals, com aquest, tingueren una protecció legal".

"Està tot protegit en eixe sentit", ha dit, alhora que ha apostat per protegir "una expressió genuïna històrica de la ciutat". "Hi havia un buit legal i es plasma en l'ordenança", ha exposat. Ribó ha afegit que hi ha elements històrics i culturals que s'han de preservar.

Quant als espais naturals, Giuseppe Grezzi ha assenyalat que els parcs naturals ja tenen les seues normes i que l'ordenança les té en compte.

POLICIA LOCAL

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, i l'edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, que han donat a conéixer en roda de premsa els temes tractats en la Junta de Govern Local han comentat, preguntats per l'actuació de la Policia Local en el marc de l'ordenança de contaminació acústica que com succeeix amb unes altres vetlaran pel seu compliment.

Campillo ha indicat que la Policia Local té condició d'autoritat i capacitat sancionadora i Sanjuán ha apuntat que davant una infracció de la norma aquests agents tenen competències per a alçar atestats i cursar sancions. "En aquesta i en altres ordenances", ha asseverat aquest últim.