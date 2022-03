Ucraïna.-Juntos por la Vida preveu començar el trasllat aquest divendres del primer autobús amb refugiats cap a València

Està previst que l'autobús, amb 52 persones, isca de la ciutat ucraïnesa de Lviv, situada prop de la frontera amb Polònia. L'ONG desconeix el temps tardarà a arribar l'autobús a la frontera amb Polònia, ja que hi ha llargues cues i embossos en eixe punt i el pas fronterer és molt lent. No obstant açò, confia que puga ser al llarg de la pròxima matinada.

A la seua arribada a la frontera, i una vegada en territori polonés, els estaran esperant els membres de l'ONG per a "reconfortar-les", donar-los menjar calent i "esperança davant el patiment que estan vivint". Des d'allí les famílies seguiran amb autobús directament a València, un trajecte que es calcula que poden tardar diversos dies.

A la seua arribada a València seran recepcionadas per la Fundació Juntos por la Vida, que està organitzant l'acolliment per famílies valencianes. Les famílies ucraïneses que viatgen en molts casos tenen vincles amb la Fundació pels programes d'acolliment familiar de menors que ha realitzat des de fa anys durant els estius. Altres famílies també tenen diferents vincles amb València i per açò arribaran a aquesta ciutat.

"Seguim rebent famílies constantment des d'Ucraïna", relata Llanos García, portaveu de la Fundació Juntos Por la Vida, que es troba en la frontera de Polònia amb Ucraïna, i que ha assenyalat que el comboi de caranavas de l'entitat està molt proximo ja al lloc d'Ucraïna des d'on partirà l'autobús que isca cap a la frontera, un poc més al nord, i encara que només medien dos hores de distància, per les cues en els passos fronterers, no es preveu que arribe fins a la matinada.

