La Universitat Popular reunirà 500 persones el 8M per a ballar juntes "Ay, Mamá" de Rigoberta Bandini

La convocatòria, que porta per lema "#UPBaila por las mujeres", té caràcter festiu, reivindicatiu i obert al públic i participen 12 centres UP de diferents barris i pobles de la ciutat, ha indicat el consistori en un comunicat.

La regidora de Servicis Socials i presidenta de la Universitat Popular, Isabel Lozano, explica que "en els centres de la UP es realitza durant tot el curs una tasca de divulgació, conscienciació i formació en els valors que reivindica el feminisme i ho hem volgut celebrar i visibilitzar amb motiu del 8M".

Els centres de la Universitat Popular de València, afirma Lozano, "són espais de trobada, aprenentatge i participació per a les dones en el seu moment a dia; són espais on les dones socialitzen, s'acompanyen, teixixen xarxes de suport, reben recursos i creixen juntes per a afrontar les desigualtats i les seues conseqüències".

L'acte expressa els resultats del treball realitzat en els centres UP al llarg dels anys en relació a la reivindicació dels drets i oportunitats de les dones.

És una mostra de la motivació, la sensibilització i l'apoderament que s'ha impulsat des dels centres de la Universitat Popular amb el treball tant a les aules com amb les activitats socioculturals que organitzen o en les quals participen els centres de manera quotidiana.

Cada curs es gestionen des de la UP més de 50.000 assistències a activitats socioculturals pròpies i de la ciutat.

NOU COLUMNES

Les prop de 500 participants de "#UPBaila por las mujeres" arribaran a peu en 9 columnes a l'esplanada del tram IX del riu, situada entre els ponts de l'Exposició i el de les Flors, des dels seus respectius centres de la Universitat Popular en Poble Nou, Borbotó, Massarrojos, Castellar-l'Oliveral, Orriols, Nou Moles, Sant Marcel·lí, Espai sociocultural Palauet d'Aiora, el Palmar, Pinedo, Trafalgar i Morvedre. Des dels diferents centres eixiran grups d'entre 15 i 90 persones.

L'acte se celebrarà de 10.30h a 13.15 hores i comptarà, a més, amb la participació de la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, i la regidora d'Igualtat, Lucía Beamud.

A les 10.30 hores començarà l'acte amb unes paraules de benvinguda i fins a les 13.15 hores sonarà i es ballarà una selecció de música per al 8M, entre la qual es troba la llista de Spotify preparada per la Regidoria d'Igualtat "Cançons per al 8M".

A més, cada mitja hora des de les 11.00 hores es realitzarà el ball col·lectiu del tema "Ay, mamá", de Rigoberta Bandini seguint una coreografia adaptada pel formador de balls de la Universitat Popular, Juanjo Navarro. L'adaptació s'ha realitzat per a facilitar a persones de diferents edats i mobilitat la possibilitat de seguir els passos. Hi haurà repetició de la coreografia a les 11.30 hores, 12.00 hores i 12.30 hores.

Entre ball i ball del tema de Rigoberta Bandini es podrà ballar lliurement unes altres temes relacionats amb les reivindicacions del 8 de març. La coreografia preparada per a l'ocasió està disponible en la web universitatpopular.com.

Els 12 centres UP participants l'estan assajant en les aules de la UP per al dia 8 de març i les persones que vullguen sumar-se poden assajar els passos prèviament seguint el video. La distribució de les 500 persones participants per al ball col·lectiu ocuparà prop de 1.500 metres quadrats.

En l'acte es distribuiran dorsals identificatius de la jornada a les persones que se sumen al ball i xapes reivindicatives. També hi haurà un panell o photocall per a immortalitzar la participació en l'activitat.