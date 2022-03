Kiko Hernández comparte la tierna instantánea que le ha hecho su hija "con tan solo cinco años"

Hace más de cinco años que Kiko Hernández decidió ser padre soltero con un proceso de gestación subrogada. Poco después de anunciarlo en Sálvame, llegaron Abril y Jimena, dos mellizas que ha intentado mantener en el anonimato.

El colaborador es activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde actualmente está promocionando su nueva obra. Hernández no puede estar más contento de debut como actor y así lo muestra a menudo.

En la última publicación, en la que aparece con una gran sonrisa, ha sorprendido al confesar que había sido una de sus hijas la que había realizado la instantánea. Una imagen muy sencilla en blanco y negro que muestra su talento.

"Me flipan las fotos que me hacen con tan solo cinco años. Feliz, nada más", ha escrito junto a la publicación, que ya tiene más de 7.000 'me gusta' y cientos de tiernos comentarios.

No es la única vez en las últimas semanas que Hernández ha mostrado a sus hijas. Recientemente, contó el divertido comportamiento que tuvo una de las pequeñas al entrar a casa. "Llegar a casa y que te digan tus enanas 'Que te calles, que llevas toda la tarde hablando en la tele'. La familia…", relató.