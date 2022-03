Naix a València la primera Aula del Futur autonòmica per a testar metodologies educatives

La Comunitat Valenciana és la primera regió que engega aquest projecte col·laboratiu amb el Ministeri i empreses tecnològiques i de mobiliari que s'estendrà a la resta d'Espanya, impulsat per Samsung i inspirat a Bèlgica. Aquest mateix dissabte està previst que acudisquen els primers professors a visitar-la, i després d'això, al maig, s'iniciaran les sessions i el pròxim curs s'obrirà a alumnes.

En la seua intervenció, Alegria ha destacat que la previsió és formar a 716.000 professors a nivell nacional, implantar 240.000 aules digitals i repartir 300.000 dispositius als estudiants, amb una inversió de 1.300 milions d'euros. "El futur s'escriu a les aules", ha asseverat, i ha recordat les bretxes digitals que va traure a la llum l'educació a distància durant el confinament.

La titular d'Educació ha posat el focus en la situació actual, amb una guerra en "el cor d'Europa", una pandèmia que segueix i una societat hiperconectada en la qual els alumnes necessiten ferramentes per a saber moure's.

Ha apuntat així als professors com a protagonistes de la "primera pedra" d'aquest projecte, ja que "no hi ha revolució educativa que no comence per ells". També ha agraït la col·laboració de la Conselleria d'Educació i que les empreses col·laboradores permeten donar aquest "salt de modernitat".

80% D'AULES VALENCIANES DIGITALITZADES EN 2024

Com a conseller, Vicent Marzà ha recordat com a l'inici de la pandèmia "pareixia que tot anava a quedar així" i van apostar per avançar en "l'aprenentatge del segle XXI". Ha anunciat que en els dos pròxims anys es digitalitzarà el 80% de les aules valencianes gràcies a fons europeus, estatals i autonòmics.

L'Aula del Futur de València, on s'estrenaran professors de Matemàtiques, estarà acompanyada per deu aules transformadores al llarg de la Comunitat. Està situada en el barri de Saïdia, en l'edifici dels centres de formació al professorat de Científic, Tecnològic i Matemàtic (CTEM), Educació Inclusiva i FP.

S'estructura en diverses àrees: Investiga, Explora, Interactua, Desenvolupa, Crea i Presenta. Així s'incentiva a l'alumnat a compartir idees, investigar, realitzar presentacions amb una pantalla tàctil de gran grandària i unes graderies mòbils que oferixen la possibilitat de crear un amfiteatre o potenciar la creativitat amb un croma i una impressora 3D per a fabricar prototips.

Un altre dels espais està pensat per a reflexionar i desenvolupar els projectes que es treballen en l'aula. El mobiliari està concebut per a articular fàcilment configuracions que possibiliten el treball en equip o de manera individual.

Els primers cursos s'iniciaran a principis de maig, sota el títol 'Treballe per àmbits' els dies 4, 9 i 11. A aquest li seguiran 'Codocencia per a la inclusió' el 5 i 7 de juliol i 'Reptes per a Educació Primària' el 4 i 6 de juliol.

CONGRÉS INTERNACIONAL A ALACANT

Tota l'experiència arreplegada en els primers mesos es difondrà el 26 i 27 de maig en el I Congrés Internacional d'Aules Transformadores d'Espais i Metodologies Educatives, que se celebrarà a Alacant i al que estan convidades la resta de comunitats autònomes.

Com a suport als docents interessats, la iniciativa ofereix en el seu web un kit de ferramentes, exemples de situacions i altres experiències. Tant els professors com els centres compten amb l'orientació d'una xarxa d'ambaixadors amb més de 80 membres designats per les autonomies.

En el projecte participa Samsung com a empresa impulsora, que ja va inaugurar al setembre la primera Aula del Futur en la seu de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i Formació del Professorat (INTEF), i col·laboren altres com Federico GINER, Smart Technologies, iT3D, Robotix i Fundació Vodafone Espanya.