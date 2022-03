Ucraïna.- La Generalitat té unes 200 places de primer acolliment preparades i obrirà una web per a ampliar recursos

Així ho ha indicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en la compareixença posterior al Ple del Consell, on ha manifestat: "Seguirem defenent el diàleg i la pau i dient ben alt 'No a la guerra'".

La vicepresidenta ha indicat que el dimecres es va reunir la comissió mixta que tracta aquesta qüestió, amb 45 participants de la Generalitat i ONGs especialistes en refugi i acolliment, encara que ha remarcat que "açò canvia cada dia". No obstant açò, ha remarcat: "Tenim el contingent preparat perquè eixe primer acolliment es puga produir en unes condicions de tranquil·litat, confort i seguretat".

No obstant açò, ha remarcat que un primer acolliment pot realitzar-se en un alberg, però posteriorment "les famílies han de tindre habitatge i una intimitat com tots nosaltres", per al que són necessaris pisos.

A més, ha remarcat que el sistema de protecció per a menors que viatgen sense referents familiars està preparat. "La decisió que siga un acolliment en familiar, llar o residència depèn de les circumstàncies que haja vingut el xiquet o adolescent", ha explicat.