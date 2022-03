El Consell modifica el decret d'admissió a centres educatius per a afavorir l'agrupació familiar

Amb aquesta modificació, en l'admissió inicial d'Infantil i Primària, si un alumne aconsegueix plaça, la resta de germans sol·licitants de diferents edats obtindran els 15 punts per germà matriculat al centre.

Així, en aquells casos en els quals es realitze per primera vegada la sol·licitud d'admissió o en casos de canvi d'escola motivat per canvi de localitat de residència, es facilitarà que puguen matricular-se en un mateix centre d'Infantil i Primària tots els germans i germanes independentment que amb anterioritat al procés d'admissió no tingueren germans o germanes ja matriculats.

Això vol dir que, en els supòsits d'admissió inicial, quan una família obtinga plaça per a un dels seus fills i filles, es concediran els 15 punts per germà o germana matriculat en el centre a la resta dels germans o germanes sol·licitants. Igualment, tindrà la consideració de germà o germana l'alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.

Aquesta mesura suposa fer un pas més en el reagrupament familiar després que en l'admissió escolar de l'actual curs 2021-2022 s'haja assegurat als germans bessons plaça en el mateix centre.

FAMÍLIES MONOPARENTALS

Altra de les novetats que s'introdueixen en l'admissió escolar del pròxim curs és un major suport a les famílies monoparentals. Així, els punts per la condició de família monoparental, 3 si és de caràcter general o 5 si és especial, es podran sumar als de família nombrosa, que també són 3 o 5, depenent si és general o especial, si la família monoparental té també la condició de família nombrosa.

D'altra banda, la modificació del decret contempla la consolidació del procés de matriculació telemàtica activada fa dos cursos, molt bé acollit per les famílies i que ha donat bons resultats.

Així mateix, es tenen en compte a les persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica.