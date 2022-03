Air nostrum amplia la seua oferta entre València i Sevilla per a la final de la Copa del Rei

La companyia ja ha posat a la venda els bitllets de quatre vols addicionals que emplenaran l'operativa amb l'aeroport sevillà. En concret hi haurà un vol més el divendres 22 i el dissabte 23 al matí que seran operats amb els avions CRJ 1000 de 100 places. D'aquesta forma hi haurà cinc vols directes entre divendres i dissabte per a anar a Sevilla, segons ha informat l'aerolínia.

Per al retorn s'amplia la cobertura del diumenge i del dilluns amb un vol més cadascun d'eixos dies per a facilitar la tornada a casa de l'afició valencianista, fins a sis vols en total.

Air Nostrum, davant l'actual alta demanda de places, va a monitoritzar durant els pròxims dies la venda d'aquests vols i, si s'omplin, estudia ampliar encara més l'oferta entre les dos ciutats. La voluntat de la companyia és poder satisfer les necessitats de mobilitat dels afeccionats valencianistes durant eixe cap de setmana.