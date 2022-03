Ucraïna.- Bravo anuncia l'obertura de set oficines d'assistència jurídica per a les persones refugiades

Així li ho ha traslladat al cònsol honorari a València, Pablo Gil, amb qui s'ha reunit aquest divendres per a coordinar les accions d'ajuda al poble ucraïnés per part de la Conselleria de Justícia, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En aquest sentit, en els pròxims dies s'habilitaran aquestes oficines en els Servicis d'Orientació Jurídica de les tres capitals de província, així com a Elx, Oriola, Torrevella i Vila-real.

En aquestes últimes poblacions, segons la consellera, existeix ja una significativa població d'origen ucraïnés i és previsible que acudisca més donada la presència allí de familiars o amics de les persones refugiades.

Aquestes oficines estaran dirigides per advocats amb la finalitat "de gestionar la tramitació de tots els recursos que necessiten com la targeta sanitària, la que se'ls va a facilitar per a la residència provisional o per a l'exercici de qualsevol altre dret", ha explicat la consellera.

A més, Gabriela Bravo ha anunciat que, a partir de la setmana que vé, s'activarà el telèfon 112 Ucraïna "perquè qualsevol persona puga rebre informació immediata sobre els recursos que la Generalitat posa a la seua disposició, necessitats sanitàries, d'allotjament o familiars". Aquestes línies especials estaran ateses en ucraïnés i rus per a facilitar el servici.