La Policia conclou que s'hauria evitat la mort de les dos xiquetes de Mislata si el castell haguera estat ben lligat

Així es desprèn de l'informe, consultat per Europa Press, que la Policia ha enviat al Jutjat d'Instrucció número 4 de Mislata, que investiga el sinistre registrat el 4 de gener en la fira de Mislata i que es va cobrar la vida de dos menors. A més, altres set xiquets van resultar ferits.

Tal com consta en el text policial, i tenint en compte el manifestat pel fabricant i en enginyer tècnic de l'atracció sinistrada, el castell unflable constava de 30 punts d'ancoratge, els quals, si hagueren estat tots ells ancorats, s'hauria impedit el vol del mateix, la qual cosa haguera evitat que cap xiquet isquera desprès i, conseqüentment, s'hauria evitat la defunció de Cayetana i Vera.

A més, segons van assenyalar els experts -i ha sigut arreplegat per la Policia-, el castell, amb els seus 30 punts d'ancoratge, permet una disposició segura enfront del vent, no només de 30 km/h, sinó fins i tot significativament més elevats.

D'altra banda, l'informe aporta una anàlisi i estudi del projecte d'instal·lació de la fira i assenyala que el castell sinistrat devia trobar-se instal·lat entre les atraccions del 'Tren de la Bruixa' i 'Cotxes de Xoc'. No obstant açò, no va ser així. Tampoc es trobava en la ubicació i orientació indicada.

Així, l'unflable es trobava instal·lat a 70 metres, aproximadament, del lloc on havia d'estar instal·lat inicialment i al costat de l'atracció dels llits elàstics, significant així mateix que l'orientació en el seu muntatge diferia substancialment del reflectit en el projecte analitzat.

De la documentació a la qual s'ha tingut accés tampoc s'ha trobat escrit algun en el qual se sol·licitara el canvi d'ubicació d'instal·lació de la fira de Nadal respecte a l'estiu; i en cap dels documents es feia referència al canvi de disposició de les atraccions dins del recinte firal.

Per la seua banda, l'informe arreplega testimoniatges d'alguns testimonis del succés. Un d'ells, que es trobava prop del lloc quan es va produir el sinistre, va transmetre als agents que va veure com els xiquets eixien disparats del castell unflable i es va dirigir a la carrera per a ajudar. La majoria d'ells va caure dins de l'atracció dels llits elàstics que estaven darrere, a excepció d'una menor.

La testimoni i un grup de persones van intentar alçar el castell, sent aquesta tasca impossible pel seu enorme pes. Van tallar les cordes que unien l'unflable a l'atracció dels llits elàstics i no recordava com es va produir el desunflat del castell, doncs tot va ocórrer molt ràpid.

A més, va dir que feia aire en tot moment i no recordava si tenia cordes penjant al lateral alçat del castell ni si hi havia entenimentades al sòl que hagueren fet d'agarre, així com si hi havia tanques d'obra al costat de l'unflable.

L'INFORME D'AEMET

D'altra banda, la Policia ha incorporat al seu informe les previsions que li ha remès l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per al dia en què va tindre lloc el sinistre de Mislata. D'elles es desprèn que eixa jornada no hi havia avisos de ratxes màximes de vent en terra en vigor per a la zona d'interés i sí hi havia avisos costaners per al litoral nord de València, en vigor a partir de les 20 hores del 4 de gener, amb una probabilitat d'entre un 40 i un 70%.

En relació amb els anenòmetres de l'Aemet instal·lats més pròxims al lloc del sinistre, s'informa que en tots ells es va apreciar un augment considerable de les ratxes d'aire: concretament a l'aeroport de València a les 19 hores es van aconseguir unes ratxes de vent de 20,5 km/h mentre que, a les 20.10 hores, les ratxes van aconseguir els 72,4 km/h, sent en aquest moment quan van ocórrer els fets.