Consultorio de Vivienda: "Me han robado en el bloque un patinete eléctrico, ¿debe hacerse cargo la comunidad y pagarlo?"

Cómo celebrar la junta

PREGUNTA Para seguir las recomendaciones preventivas contra el coronavirus ¿se puede realizar la Junta de Propietarios 2022 con asistencia presencial y simultáneamente por videoconferencia?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La actual LPH únicamente regula las juntas presenciales a las que los propietarios asisten de forma personal por medio de representación.

En tanto no se reforme la actual ley, para dotar de seguridad jurídica la adopción de los acuerdos y evitar su impugnación judicial se aconseja evitar celebrarlas de forma telemática.

Puedo poner aerotermia

PREGUNTA Estoy planteándome sustituir la caldera de mi vivienda por una bomba de calor, lo que se traduciría en una importante reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2.

Hace ya muchos años mi comunidad de propietarios votó en junta y aprobó prohibir la instalación de unidades exteriores de aire acondicionado tanto en la fachada exterior como en los patios interiores.

Me temo que si instalo la aerotermia con la unidad exterior en el patio, como tenía pensado, alguien en la comunidad lo denuncie y me termine viendo obligado a retirarlo perdiendo la inversión realizada.

Mi pregunta es si no hay alguna manera de hacer valer las virtudes de esta tecnología y el apoyo que recibe en todas las instancias, para que prevalezca el derecho a instalarla sobre la votación que hace ya muchos años se hizo prohibiendo la instalación de unidades exteriores.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La prohibición que se aprobó hace años era la relativa a aparatos de aire acondicionado por lo que no debe entenderse incluida en tal prohibición lo que ahora propone.

Esto no implica que para ello sea necesario que la comunidad le autorice, pero en este caso es aplicable lo dispuesto en el art. 17.1 de la LPH si se trata de la instalación de un sistema privativo de aprovechamiento de energía renovable, para el cual debe adoptarse el acuerdo con el voto favorable de 1/3 de la totalidad de propietarios y cuotas.

De quién es la fachada

PREGUNTA Mi consulta es sobre de quién es la fachada de una casa con un piso encima. Estamos hablando de una casa que vendió parte del vuelo y se hizo arriba un piso con entrada individual desde el exterior.

Es una casa de 130 metros con patio de propiedad y uso exclusivo de la casa, con un piso encima de 80 metros que tiene una azotea de uso exclusivo para el piso junto con la escalera de entrada.

Estamos haciendo una reforma y la fachada está muy mal, con lo que queríamos arreglar al completo asumiendo todo el coste nosotros pero el vecino de arriba no quiere que quitemos el zócalo de la parte de la fachada que da a su escalera basándose en que esa parte de la fachada es solo suya junto con la de la parte de arriba.

Con lo cual si dejamos esa parte sin quitar quedaría feisimo y se caerá en cuestión de meses. ¿Nos gustaría saber si es cierto que es suyo o sería nuestro o toda la fachada en su conjunto sería de ambos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La fachada del edificio tiene la consideración de elemento común. El hecho de que este propietario lo instalase hace años no implica que tenga derecho a dejarlo en unas condiciones pésimas que pueda ocasionar un accidente a cualquier viandante así como la correspondiente responsabilidad que se derivaría para la comunidad como propietaria del edificio.

Denuncia de robo

PREGUNTA Me han un robado un patinete eléctrico. Denuncié el hecho ante la policía. El robo ocurrió en mi propio bloque. ¿Debería hacerse cargo la comunidad de pagar lo robado?