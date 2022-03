Seth: "Hace mucho tiempo que los humanos necesitamos un refugio, pero no estamos haciendo un buen trabajo"

El autor canadiense es la estrella del Salón del Cómic de València -que abre este viernes y durante el fin de semana sus puertas en Feria Valencia-, donde inicia aquí una visita por ciudades españolas para presentar la reedición de una de sus obras emblemáticas, 'George Sprott. 1894-1975' (Salamandra Graphic).

Seth se mantiene fiel a su look retro y a su defensa de la mirada hacia el pasado, que entiende "como un refugio". "En cierto modo vivo en el pasado, aunque es engañoso porque no puedes vivir totalmente en él. Mi deseo es sumergirme en el pasado porque estoy en el presente. Está en mi naturaleza y creo también que forma parte de la naturaleza humana. La memoria es más emoción que recordar hechos pasados y es muy importante para mí porque es un mundo construido en el que yo vivo", ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press.

A Seth se le ha descrito como un cronista del paso del tiempo, una definición que le agrada, ya que el transcurrir de la vida y cómo el cómic puede plasmarlo copan buena parte de su producción. "A veces los dibujos son solo cuadros, pero dependiendo de cómo los organices, nos dicen cómo pasa el tiempo. Están al lado uno del otro y entre ellos pueden pasar cien años o solo un microsegundo", reflexiona.

Precisamente, la vida y las preguntas sobre lo que hay después de ella constituyen uno de los ingredientes fundamentales de George Sprott. Originalmente serializado en 'The New York Times Magazine' antes de ser lanzado en tapa dura, y publicado por primera vez en España en 2009, la historia narra con un gusto de tragicomedia la vida de George Sprott, un presentador de televisión anticuado, un anciano encantador aunque rimbombante, que se enfrenta a los últimos días de su vida. Se trata de un personaje al que Seth asegura sentirse aún "conectado".

Preguntado por su percepción sobre el presente, con un clima bélico tras la invasión de Ucrania por parte de Polonia, el ilustrador confiesa que se siente "sorprendido de ver cómo las lecciones del pasado no han servido para nada".

"Mis padres eran mayores cuando me tuvieron y hablaban tanto de la II Guerra Mundial que como si yo mismo la hubiera vivido, pero ahora la gente parece haberse olvidado de lo terrible que fue la guerra y de que se pueden cometer los errores que hicieron sufrir a tanta gente. Eso me pone triste porque pienso que no voy a vivir lo suficiente para ver un cambio en el mundo", ha lamentado.

BELLAS ARTES Y CULTURA POPULAR

Lo que sí se ha transformado a lo largo de los siglos XX y XXI es el estatus del cómic. Así, el autor señala que en las más de tres décadas que lleva trabajando se han difuminado las barreras entre las bellas artes y la cultura popular, que era lo que él y su generación pretendían en sus comienzos. Sin embargo, reconoce que, aunque la eliminación de estos límites hace que la sociedad sea "más igualitaria", es "distinto cuando se trata de tu propia forma de arte y de otras".

"Personalmente me resulta difícil tomarme en serio el arte de los videojuegos", dice entre risas, y añade que, como artista, de algún modo, aún aspira al arte que tiene "altas metas". Eso pese a que se "beneficia de una cultura que está cambiando de valores". "Quizás soy un poco snob", dice divertido, "parece como si la nueva cultura no fuera para mí, me falta paciencia".

Además, se siente un "afortunado" por el momento en el que nació, ya que le precedieron algunas generaciones de dibujantes que, para romper las ataduras del cómic como un género exclusivamente infantil, introdujeron elementos como el sexo o la escatología.

"COMO UN ESCRITOR NORMAL"

"Tuvimos el terreno abonado -continúa- para hacer historias más largas y para adultos, fue el momento adecuado. Cuando estás luchando para que se te tome en serio debes esforzarte mucho y esa batalla ya se había ganado". En la actualidad, se considera en "un buen momento" y asegura que se le trata "como a un escritor normal", algo que todavía le "sorprende".

Seth (Clinton, Ontario, 1962), seudónimo de Gregory Gallant, es dibujante de cómics e ilustrador. Durante los años noventa se convirtió en uno de los nombres imprescindibles del cómic independiente norteamericano y continúa ocupando una posición destacada en la escena literaria mundial.

En 'La vida es buena si no te rindes' comenzó a explorar uno de sus principales temas: la nostalgia por la cultura popular de la primera mitad del siglo XX. 'Ventiladores Clyde' y 'George Sprott' son otros títulos esenciales de su producción.