Por qué deberías contar con iluminación led detrás del televisor: cómo incluirla por 16 euros para reducir la fatiga visual

Todos, alguna vez, hemos ido a casa de un familiar o amigo techie y hemos visto como su salón parece una discoteca. De la parte trasera de su televisor o del monitor del ordenador emanan halos de luz de diferentes colores. Es posible que creas que se trata solo de una nueva moda gamer, pero lo cierto es que la retroiluminación no es solo una cuestión de estilo, sino también de salud visual. Los ojos se fatigan antes de lo normal cuando pasamos muchas horas delante de las pantallas sin ninguna otra luz que la que emiten estos dispositivos.

Por eso quienes buscan cuidar su salud visual siempre tienen otra fuente de iluminación en la sala que evita el sobreesfuerzo que deben realizar nuestros ojos para captar imágenes brillantes en contraste con la oscuridad de la habitación. Aunque, si no tenemos cuidado al colocar estas luces indirectas podemos generar reflejos que reducen la nitidez de las imágenes y añadir un problema, en lugar de solucionarlo. Durante los últimos años, se ha generalizado un truco para evitar estas incomodidades que ayuda a proteger la vista, las tiras led: son adhesivas, flexibles y se pueden cortar a medida de cada dispositivo. Además, con algunos modelos, como este que hemos encontrado en 20deCompras, puedes controlar la iluminación desde tu smartphone.

Puedes controlar la iluminación desde el móvil. Amazon

Estas tiras RGB de la marca Govee tienen dos metros de longitud. Tienen siete modos de escena y 16 millones de colores que se pueden combinar y controlar con la aplicación Govee Home dede el móvil..

Las luces led RGB se pueden ajustar según el tamaño del equipo y cuentan con un potente adhesivo para pegarlas en la parte trasera del televisor o de la pantalla del PC.

Así se instalan

Enchufa el puerto USB a la TV, comprueba si todas las luces funcionan correctamente.

Limpia la superficie donde vas a instalar las luces con alcohol y espera que se seque.

Arranca la cinta adhesiva y pega la luz en la parte trasera del monitor así como la caja de control.

Presiona la tira para ajustarla bien y coloca los clips de ajuste para reforzarla

Descarga la aplicación para poder controlarla con el móvil o usa el mando a distancia.

