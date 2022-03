Oltra: "El canvi del model de finançament no té per què dependre de la reforma fiscal"

Oltra, en la roda de premsa per a explicar els assumptes tractats en la reunió del ple del Consell, s'ha referit així preguntada per l'ajornament del Govern de la reforma fiscal pot condemnar un canvi en el model de finançament.

Sobre aquest tema, ha reclamat, com ha assenyalat "moltes vegades", que "el que fa falta és que es redistribuïsquen els recursos de l'Estat" i, per tant, "els percentatge que van de l'Administració General de l'Estat a les comunitats autònomes i als municipis, que són els que "més competències tenen amb el que té a veure amb el dia a dia de les persones i dels servicis essencials".

D'altra banda, preguntada per la Copa America, ha insistit que la Generalitat ofereix a operadors privats les infraestructures de les quals disposa la ciutat de València per a organitzar esdeveniments com a est, però no en les mateixes condicions del passat ja que "van llastrar moltíssim" les arques públiques i de fet "encara estem pagant el regalet que ens van deixar".

Per descomptat no pot ser el que vam conéixer en èpoques passades aquest tipus d'esdeveniments que encara estem pagant", ha recalcat. Així, ha recordat que el passat any es van abonar 24 milions i en 2019 els 400 milions que va haver de pagar el Govern central d'aquest "regalet que ens van deixar".