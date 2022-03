Naix l'observatori valencià d'igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d'odi

L'objectiu de l'observatori, inclòs en l'estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi, és analitzar informació que servisca per a millorar la presa de decisions, la planificació i l'avaluació de les polítiques públiques en aquesta matèria.

S'emmarca en l'engegada de mecanismes i recursos públics per a donar resposta a la discriminació, així com vetlar per l'aplicació de polítiques basades en prevenció, sensibilització, formació, mediació i actuació en el camp de la igualtat del tracte i la no discriminació i el reconeixement i la promoció de la diversitat, la convivència i la tolerància.

Entre els seus funcions, l'observatori assessorarà sobre aquestes matèries a les consellerias, quan ho sol·liciten, formularà recomanacions a les administracions, elaborarà estudis i informes i promourà iniciatives i actuacions.

Estarà integrat per la presidència -titular de la Conselleria d'Igualtat, Mónica Oltra-, dos vicepresidències i 43 vocalies, de les quals 16 seran representacions institucionals i 27 representants socials d'entitats que treballen amb col·lectius que pateixen discriminació, com LGTBI, poble gitano, persones amb diversitat funcional, migrants, persones en situació de sense llar, minories religioses i lingüístiques o persones majors.

El decret estableix la creació d'una comissió mixta de seguiment de l'estratègia 2019-2024, una iniciativa impulsada per la Conselleria per a donar continuïtat a les polítiques públiques destinades a afavorir els col·lectius que més patixen l'odi i la discriminació.