Feministes eixiran al carrer a València el 8M "amb més força contra els focus negacionistes"

"No podem despistar-nos: som conscients que els nostres drets pengen d'un fil quan hi ha una força feixista que els nega", ha advertit Ángela Escribano, representant de la Coordinadora Feminista de València, animant a dones i homes a sumar-se a aquesta marxa amb el lema 'Les dones fem revolució feminista!'.

Igual que l'any passat, la manifestació de València partirà dimarts que ve 8 de l'institut Lluis Vives al carrer Xàtiva i recorrerà el centre de la ciutat per a acabar en les Torres de Serrans. Es preveu la participació de més de 200 organitzacions feministes de tota la Comunitat Valenciana.

Entre les seues reivindicacions, la portaveu de la coordinadora Ana Gimeno ha destacat "rebutjar la idea que el gènere és una construcció social" i "fer força perquè les dones puguen exercir el seu dret a l'avortament lliure en un servici públic i de qualitat", ja que hi ha denunciat que les que estan en aquesta situació pateixen "assetjament" en clíniques avortistes com ha succeït a Castelló.

També serà una manifestació "abolicionista", per a deixar clar que la prostitució és violència i explotació, i un dia per a recordar que la pandèmia els afecta més a elles per la bretxa salarial, el sostre de cristall i la càrrega que suposen les cures. "Naixem depenents i ho som tota la vida: les dones som més pobres", ha resumit Escribano, presidenta de l'Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel.

I un any més, les feministes volen reclamar que totes les violències que pateixen les dones siguen considerades com a violència masclista tinguen o no relació les víctimes amb el seu agressor, una lluita en la qual creuen que "ja no hi ha marxa arrere".

"NECESSITEM AlS HOMES"

Però des de la coordinadora alerten que hi ha "negacionistes molt a prop" i ja estan dins de les institucions, per la qual cosa demanen a la ciutadania que s'anime a eixir al carrer "amb més força". "Depèn del carrer: necessitem a les dones i als homes perquè la violència masclista és un problema dels homes que patim les dones", ha proclamat Escribano.

A més de les seues reivindicacions, les feministes valencianes se solidaritzaran amb les dones ucraïneses per la guerra iniciada per Rússia: "Som antibel·licistes i parim fills i filles per a la pau, no per a la guerra".

En el seu manifest també denuncien que la "devastació ambiental" afecta més a les dones i recorden que la crisi provocada per la pandèmia posa en relleu les violències estructurals. Rebutgen especialment l'"escalada bel·licista patriarcal" des de l'èxit de les mobilitzacions de 2018 que van posar el feminisme en el punt de vista mediàtic.

Per tot açò exigeixen una educació "lliure de valors patriarcals", assumir col·lectivament les cures o polítiques d'ocupació i pensions amb perspectiva feminista, així com la derogació de la Llei d'Estrangeria i no donar "ni un pas arrere" en els drets sexuals i reproductius.

Unes altres de les seues peticions són revertir els servicis privatitzats a públics, una legislació abolicionista de la prostitució, la pornografia i els ventres de lloguer, formar als operadors judicials contra la violència masclista, més dotació per a desenvolupar les lleis d'igualtat, desenvolupar el Conveni d'Istanbul, reactivar el Pacte Valencià contra la Violència Masclista i que les dones participen en tots els fòrums.