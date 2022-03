Ucraïna.- El moviment veïnal de València impulsa des dels barris una col·lecta de productes per als refugiats

Aquesta iniciativa pretén estendre's a tots els barris de manera que, des dels locals de les associacions veïnals, es canalitze a través del consolat d'Ucraïna a València i de les administracions públiques tot allò que els veïns i veïnes dels barris puguen aportar en funció de les necessitats, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Així, segons ha traslladat el Consolat a la Federació, en aquests moments es fa una crida per a aportar mantes, roba d'abric i aliments en llanda amb dates de caducitat a llarg termini, que podran depositar en les associacions que òbriguen les seues portes a rebre aquests aliments.

A aquesta campanya han contestat ja diverses associacions de barri com A.V Betero, Nou Moles , Patraix fins al dia de hui, però en els pròxims dies es traslladarà la idea a la resta, fins a les quasi 80 associacions veïnals de València, "en el que pretén convertir-se en una Xarxa de Solidaritat Veïnal com ja ho ha sigut en diverses ocasions en assots com la crisi immobiliària o huracans, entre unes altres".

"Volem enviar un missatge de proximitat i solidaritat a un poble i sobretot una ciutat germanada amb Valéncia, la ciutat d'Odessa des de l'any 1981 i més encara per eixe motiu el nostre suport, ànim i proximitat amb la ciutadania d'Ucraïna", ha comentat el vicepresident de la Federació, Toni Pla.