El jurat declara culpables a dos dels joves acusats de matar un extronista de MyHyv a Torrent

Així ho ha dictaminat el jurat, qui considera als dos joves, Francisco i Antonio, jutjats des de la passada setmana en l'Audiència de València, culpables d'un delicte d'assassinat, segons han confirmat a Europa Press fonts del procediment.

Els joves s'enfronten a una pena màxima de 25 anys de presó, tal com sol·licita l'acusació particular, en considerar que es va tractar d'un assassinat amb traïdoria per desemparament amb acarnissament. Per la seua banda, la Fiscalia ha elevat la seua petició de presó dels 15 a 19 anys. En aquest procés es manté la crida i cerca per a un altre menor que presumptament també va participar en els fets.

El crim va succeir en la matinada de l'11 de juliol de 2020 sobre les 3.20 hores, una de les primeres nits després del confinament, quan els condemnats i els menors van coincidir amb Daniel a l'interior d'un pub de la zona de les Américas de Torrent i van tindre "unes paraules".

Ja a l'exterior, segons el relat del ministeri públic, la víctima li va dir a un dels menors que "si no estaven junts ja no eren tan 'chulitos'".

Aleshores, un dels menors li va propinar una punyada al rostre i Daniel va eixir corrent mentre era perseguit. Li van agafar i li van donar punyades fins que en un pas de vianants ho van agafar de nou i li van donar dos punyalades, una per l'esquena i una altra al cor, que li va causar una hemorràgia massiva que li va provocar la mort.