Margarita Sánchez, la xiqueta de 'El verdugo', ret homenatge a Berlanga a La Mutant de València

La peça, programada a les 20.00 hores, està dirigida per Lola López i representada per la Companyia Hongaresa de Teatre. L'obra rememora la filmació de 'El verdugo' en el barri de La Latina de Madrid i com l'arribada d'aquella producció va suposar una xicoteta revolució per als veïns del carrer de l'Àguila, estreles efímeres del cel·luloide.

La lectura dramatitzada, inclosa en els actes de l'Any Berlanga, suposa també "una contribució a mostrar el treball creatiu de les dones", en aquest cas el de l'autora i el de la directora valenciana Lola López, i compta amb un repartiment d'alguns dels millors actors i actrius valencians: Verònica Andrés, Álvaro Báguena, Mafalda Bellido, Josep Manel Casany, Victoria Enguídanos, Ángel Fígols, Lola López, Jessica Martin, Pep Ricart, Marcos Sproston, Begoña Tena i la col·laboració especial de Javier Quintanilla.

L'obra va ser seleccionada per al II Laboratori d'Escriptura Teatral de la Fundació SGAE, que ha col·laborat amb la companyia per a aquesta posada en escena. Amb ella, l'Ajuntament de València rendeix un homenatge teatral a Luis García Berlanga, a través de la Regidoria de Turisme i Internacionalització i la regidoria d'Acció Cultural, en el marc de la celebració del seu centenari.

Margarita Sánchez Roldán (Madrid, 1962), és dramaturga, actriu i directora de teatre. El seu vocació teatral l'ha mantingut en constant aprenentatge, seguint una trajectòria autodidacta i formant-se de manera contínua en els tallers i estudis dels més prestigiosos professionals.

TEATRE "'ESTRANGÓTICO'"

D'ella s'ha dit que és hereva directa dels retratistes del costumbrismo i la tragicomèdia madrilenys, entre els quals trobem autors com Valle Inclán, Mihura, Jardiel, Arniches, i cineastes com Rafael Azcona o Berlanga. Com ells, no renuncia a l'humor negre i l'astracanada, encara que Margarita Sánchez li dona un nou nom al que fa: "El meu teatre és 'estrangótico'", afirma.

La Companyia Hongaresa de Teatre, fundada a Sagunt (València) fa 27 anys pels valencians Lola López i Paco Zarzoso i per la catalana Lluïsa Cunillé, ha creat i produït 30 espectacles fins avui, en la seua majoria amb textos dels propis fundadors, i alguns d'altres autores i autors contemporanis. Les seues produccions s'han representat en els festivals i teatres més importants del territori espanyol, així com en diferents països llatinoamericans.

En tots aquests anys, Hongaresa ha produït comèdies, tragèdies, tragicomèdies, cabarets polítics, vodeviles metafísics, teatre de la memòria, etc. I en totes eixes produccions ha estat present la poesia, en la paraula, en les atmosferes, en els enigmes, poesia necessària per a suportar la dura prosa de la realitat, i a la qual ha acompanyat un sòlid posicionament ètic i estètic, també present en moltes de les seues obres.