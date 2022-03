Blanca Romero, muy emocionada, habla de lo duro que es ser madre soltera: "Me siento como una deportista de élite"

Ona Carbonell ha estrenado esta semana su documental Empezar de nuevo, donde ha mostrado lo complicado que es conciliar su carrera de éxito como deportista y su rol como madre. Blanca Romero acudió al estreno y confesó a la salida su emoción.

La actriz y modelo es madre soltera desde hace 23 años, cuando tuvo a Lucía. Poco después, en su breve matrimonio con Cayetano Rivera, este adoptó a la pequeña, que ahora lleva su nombre. En 2014, Romero volvió a ser madre, otra vez sin padre conocido del pequeño Martín.

Desde entonces, ha luchado por poder hacer frente a su trabajo. "Ser madre soltera es muy difícil, me siento como una deportista de élite", ha comentado a la salida del cine. "Desde el confinamiento, que no pueden quedarse con los abuelos, y en mi caso que no hay papá...", se ha lamentado.

También ha hablado de su hija, que recientemente confesó sus problemas de salud mental. Romero asegura que en estos tiempos, Lucía no es la única joven que tiene estos problemas y está orgullosa de que lo haya canalizado a través de la escritura.

"Desde muy chiquitina, ya, al estar en once coles, se aburría porque no cogía el hilo al viajar tanto y se dedicaba a escribir", ha contado: "Redactaba muy bien desde pequeña. Todos los profesores, de los once coles que pasó, me lo dijeron".