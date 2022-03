Así es la alcachofa de ducha que arrasa en Amazon: suaviza el agua dura y elimina el cloro por 19 euros

Darse una ducha no solo es cuestión de higiene. Para la mayoría, es mucho más: desconexión, relajación, confort... hasta que comienza a perder presión, el agua se enfría o comenzamos a sentir la sensación de tirantez propia de las aguas más duras. Un problema tan común como poco tratado que, normalmente, dejamos pasar por miedo a que sea mayor de lo esperado y que llamar al fontanero sea de obligado cumplimiento, con las consiguientes facturas que ello conlleva. Pero, ¿has pensado alguna vez que, quizá, el problema es mucho más fácil de resolver?

Más allá de realizar una elevada inversión para instalar una máquina descalcificadora, existen soluciones más económicas y que no requieren de obras. A pesar de su instalación sencilla, estas nos permitirán eliminar las sustancias químicas presentes en el agua que pueden llegar a irritar el cuero cabelludo y la piel. También regulan el pH y evitan los problemas de presión. Todo ello es posible cambiando la alcachofa de la ducha. Como lo lees: el modelo más vendido de Amazon (¡con más de 74.000 valoraciones!) puede ayudarte con todo esto... ¡y por menos de 20 euros!

Esta alcachofa de ducha incluye tres filtros. Amazon

Las virtudes de este superventas

Filtración en tres capas. Uno de los motivos por los que este cabezal triunfa es que tiene una capa más de filtro que los modelos habituales, por lo que consigue suavizar mejor el agua dura, eliminar el cloro y la harurida, así como las toxinas, metales pesados, óxido y olor del agua de la ducha. ¿El resultado? Poder darte una ducha más pura y saludable en casa.

Uno de los motivos por los que este cabezal triunfa es que tiene una capa más de filtro que los modelos habituales, por lo que consigue suavizar mejor el agua dura, eliminar el cloro y la harurida, así como las toxinas, metales pesados, óxido y olor del agua de la ducha. ¿El resultado? Poder darte una ducha más pura y saludable en casa. Sin problemas de presión. Para asegurar que la cantidad de agua siempre es la esperada, esta alcachofa cuenta con un turbocompresor para mejorar la presión. A ello, se suma un diseño con más agujeros, en el que los microorificios de boquilla están pensados para suavizar el agua para dar una experiencia de ducha SPA al tiempo que ahorramos agua.

Para asegurar que la cantidad de agua siempre es la esperada, esta alcachofa cuenta con un turbocompresor para mejorar la presión. A ello, se suma un diseño con más agujeros, en el que los microorificios de boquilla están pensados para suavizar el agua para dar una experiencia de ducha SPA al tiempo que ahorramos agua. Con tres posiciones. Este potente cabezal de ducha de piedra está pensado para adaptarse al usuario. Por ello, consta de tres modos diferentes de caída de agua: lluvia, chorro y masaje. Cabe destacar que el modo se selecciona con un interruptor basculante de fácil manejo.

