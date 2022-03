Tras nueve días de guerra, las televisiones han contactado con multitud de rostros que ya se han vuelto habituales en las pantallas. Lo curioso de todos ellos es que manejan perfectamente el español, lo que se debe, en gran parte, a que España se convirtió en uno de los países de acogida cuando tuvo lugar la tragedia de la central nuclear de Chernóbil.

Este viernes, Espejo público ha contactado con Rosa, madre de acogida de dos de esos niños de Chernóbil que pasaban los veranos en su casa, en Galicia. La mujer ha señalado que a los niños, que ahora tienen treinta años y sus propias familias, "les venía muy bien venir a España y tener una buena alimentación" y calidad ambiental.

Uno de los acogidos fue Igor, que hoy, pese a tener su carrera universitaria, casa propia y un trabajo estable, ha decidido dejarlo todo para quedarse en Kiev y luchar contra la invasión de Rusia. "Desde pequeño, tiene un gran sentido de amor por su patria", ha señalado Rosa.

Igor visitó a Rosa en el mes de diciembre y, en ese momento, no era consciente del peligro que acechaba a Ucrania. Sin embargo, ahora que la guerra es una realidad tangible, el hombre ha rechazado la idea de escapar o huir y, por el contrario, se ha quedado en su país para frenar los ataques rusos.

Rosa, quien ha asegurado a Susanna Griso que no está preocupada, ha podido charlar con Igor esta madrugada y este le ha confirmado que se encuentra bien. Sin embargo, la mujer ha confesado: "Me da mucho miedo ese alto el fuego temporal para establecer un corredor humanitario. Me suena a caballo de Troya".

Pese a su temor, Rosa ha agregado que tiene que tratar de hacer como Igor que, aunque vivió en primera persona la dureza de Chernóbil, nunca habla de ello ni mira al pasado, sino que se mantiene firme y optimista con respecto al presente.