Ucraïna.- Hui eixirà el primer autobús des de la frontera de Polònia amb les famílies que arribaran a València

El primer autobús noliejat per la Fundación Juntos per la vida per a traslladar des de la frontera de Polònia a famílies ucraïneses que han escapat de la guerra a València està previst que isca aquest divendres amb 52 persones, entre xiquets i les seues mares, per a ser acollits per famílies valencianes, segons han informat fonts d'aquesta ONG.