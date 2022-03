Silvia, en 'First dates': "He estado con más de cien chicos por una apuesta que hice con una amiga"

"He estado con más de cien chicos porque en una época de mi vida me aposté con una amiga quien de las dos se enrollaba con más. Nos fuimos a diferentes islas e hicimos el 'Concurso del verano'", contó Silvia en su presentación en First dates este jueves.

La leridana le comentó a Carlos Sobera que no le había ido muy bien en el amor porque "todo se acaba, como el chocolate. He estado con muchos y muchas, fui bisexual, ahora ya no", comentó la tatuadora.

"Comencé siendo heterosexual y en un curso de Contabilidad y Gestión de Empresas una chica me lío y, como la que va no vuelve, ahora soy lesbiana", reconoció Silvia sobre su condición sexual.

También quiso destacar que "tengo las manos mucho más grandes que casi todos los chicos y no se me dan mal los trabajos manuales... me llaman 'dedos espirituales'", confesó la leridana entre risas.

Su cita fue Indiana, que comentó que "en el amor soy como un chicle, pegajosa e intensa", pero nada más verla, Silvia señaló que "la he visto muy nerviosa y muy tímida. Yo no soy así y creo que no vamos a encajar".

Silvia e Indiana, en ‘First dates’. MEDIASET

"En Instagram me llaman 'tigretona' y no he tenido que sacar el tigre con ella porque tiene mucha vergüenza y timidez, no había nada que comer. Es una inexperta en la vida", afirmó la leridana sobre su pareja de la noche.

La cena continuó, pero Silvia no estaba muy por la labor de conquistar ni de dejar a Indina que lo hiciera con ella, ya que no tenían muchas cosas en común que compartir en una segunda velada aparte de ser ambas madres: "Tengo dos hijos de dos hombres diferentes", comentó la modelo alternativa.

Al final, Indiana sí que quiso tener una segunda cita con Silvia "para conocernos más porque hemos tenido poco tiempo". La tatuadora, por su parte, no quiso volver a quedar con ella: "No hemos tenido química".