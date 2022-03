Alaska enumera en 'El hormiguero' todas sus operaciones de estética: "Tengo planeadas más que no me haré"

Alaska fue la encarga de cerrar la semana de El hormiguero visitando el programa de Antena 3 este jueves para presentar el nuevo disco de Fangoria, Edificaciones Paganas, que saldrá a la venta el próximo 4 de marzo.

Se trata del segundo disco de la trilogía que empezó con Existencialismo Pop y que tendrá su cierre con un nuevo álbum que llegará en Navidad: "Parece que tenemos obsesión con los edificios, es el segundo disco relacionado tras Arquitectura Efímera", afirmó la cantante.

Alaska nos explica el significado de ‘Edificaciones Paganas’ #AlaskaEH pic.twitter.com/4kSQUjBHE7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 3, 2022

Pablo Motos le preguntó a la invitada: "¿Por qué está tan mal visto hablar de las operaciones de estética? En el mundo parece que solo os habéis operado Cher y tú...".

Alaska señaló que no le importaba decir todas las operaciones que se había hecho: "Lo primero que me hice fue la nariz, luego el pecho, los pómulos y una liposucción. Tengo planeadas más que no me haré", reconoció.