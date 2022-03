Belén Esteban lleva desaparecida de Sálvame casi un mes. Su última aparición fue agridulce, ya que tuvo lugar su ya tan famoso enfrentamiento con Paz Padilla. Durante estas semanas, se ha especulado mucho sobre su ausencia, aunque la popular colaboradora ya ha confirmado que fue debido a la Covid, que la tuvo en casa 16 días.

Pero no solo se ha escrito sobre la razón de su desaparición, sino también sobre cosas más personales como, por ejemplo, que podría estar embarazada de nuevo. Pero la tertuliana ha querido zanjar los rumores de una vez por todas: "Sinceramente, si me hubiera querido quedar embarazada, ya me habría quedado".

"Cuando pasó lo de María José, todo el mundo me preguntaba. Yo llevo 8 años de relación con Miguel. Casados vamos a hacer 3 en junio, y me encantaría quedarme embarazada sobre todo por Miguel", ha explicado a Carlota Corredera en Sálvame. "Pero tengo 48 años. Soy diabética. Es un embarazo de alto riesgo".

Pero no ha cerrado la puerta a la posibilidad de volver a ser madre: "Lo hemos intentado de manera natural pero no lo hemos conseguido. Estoy perezosilla. No es una cosa que me quite el sueño, aunque lo sigo intentando, ¿eh? Pero la Covid nos ha frenado".

Sabores de la Esteban, su principal objetivo

"En Dubái ha ido todo genial. La gente me pedía fotos y probaban mi comida y flipaban", ha explicado también Belén Esteban, orgullosa, antes de desvelar los siguientes productos que comercializará bajo su marca.

"Dentro de muy pocos días sacaré las patatas campesinas y de jamón. Y lanzaré salmorejo con tomate kumato. Algo que solo he hecho yo".