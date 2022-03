Ayuso presume de su gestión de la pandemia y manda un aviso: "Hay que protegerse de otra, la salud mental"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sacado pecho, en el seno de la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, del trabajo de su Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus que ha permitido a la región "recuperar el pulso", pero también ha querido mandar un aviso: "Ahora es el momento de protegerse de otra pandemia, la de la salud mental".

Durante su intervención en esta cumbre, celebrada en Marsella (Francia), Ayuso ha hecho hincapié en que la primera ola de la pandemia fue "realmente cruel" con la autonomía, en la que sufrieron y aprendieron "mucho", lo que les sirvió para afrontar la segunda cuando tuvieron "la potestad para gestionarlo".

El Gobierno no puede quitar la autonomía fiscal a Madrid. Subir los impuestos expulsará a la empresa y la inversión.



Si España tiene impuestos anacrónicos en la Unión Europea, ¿no habría que armonizar quitándolos?#EUlocal pic.twitter.com/vDoZ7wwPC1 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 3, 2022

La líder regional ha sostenido que algunas de las iniciativas llevadas a cabo por su Gobierno para hacer frente a la Covid-19 como poner en marcha dos hospitales públicos (Ifema y el Hospital Enfermera Isabel Zendal), que han conseguido salvar "a más de 10.000 personas", analizar las aguas residuales, realizar cribados masivos, convertir hoteles en hospitales, entregar mascarillas de forma "masiva" y dar "mucha información".

De este modo, ha defendido que todo esto les ha permitido "no cerrar masivamente, no arruinar a las familias y no tomar decisiones en cierto modo autoritarias" o que enfrentase al sector público contra el privado. En este punto, ha puesto el foco en que mantuvieron la cultura abierta, porque saben que es "alimento para el alma", y porque además ha servido para "proteger de otra pandemia", como es "la salud mental", y la economía.

"Gracias a estas medidas basadas en esta responsabilidad y en la libertad que son la esencia de Madrid. Hemos conseguido recuperar todo el empleo perdido durante la pandemia y ayer conocíamos los nuevos datos. El paro bajaba en Madrid 20 veces más en Madrid que en el resto de España", ha destacado.

Denuncia la subida de impuestos del Gobierno

Por otro lado, ha denunciado que el Gobierno pretenda "subir los impuestos" y recuperar otros "anacrónicos", con el objetivo de "igualar en una gran desigualdad las economías".

"Estas prácticas lo único que se consigue es expulsar empresas de valor añadido y empresas nuevas fuera de la Unión Europea. Por tanto, yo quiero pedir amparo para que las regiones tengamos autonomía fiscal y más libertad para llevar a cabo propuestas que nos han demostrado ser un éxito”, ha subrayado.