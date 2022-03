Ucraïna.- Puig anuncia un magatzem logístic en Ciutat de la Llum i Fira València per a l'enviament d'ajuda humanitàri

Així ho ha explicat Puig aquest dijous en la seu del Consell a Alacant en declaracions als mitjans abans de reunir-se amb associacions i col·lectius de la província afectats per la situació provocada per la invasió de Rússia a Ucraïna.

Puig ha explicat que s'ha acordat juntament amb els sindicats i la FEMP disposar d'aquests dos punts logístics per a enviar el comboi "el més ràpidament possible" i que tindrà com punt d'arribada una plataforma logística a Polònia, a través de la qual es produirà la distribució d'aquests aliments, vestimentes i productes "demanats per l'ambaixada i que nosaltres amb la cooperació i la solidaritat de tota la societat valenciana anem a disposar".

Sobre la seua engegada, Puig ha precisat que s'habilitaran "ara" i que s'ha celebrat una reunió amb els diferents operadors, per la qual cosa "s'està treballant per a posar-los ràpidament en funcionament".

"Cal tindre en compte que del que es tracta és de portar a Ucraïna allò que necessiten els ucraïnesos, la qual cosa ens ha demanat l'Ambaixada. Hi ha un llistat amb qüestions que són fonamentals, que tenen a veure amb les conserves, productes d'higiene, un conjunt de productes de primera necessitat i algunes aportacions", ha precisat Puig, qui ha matisat que "algunes peticions no es podran fer, com els combustibles".

No obstant açò, ha afirmat que existeix "una gran voluntat d'empreses, particulars, ONG i d'ajuntaments" per a dur-ho a terme i ha afegit que "hem d'organitzar-ho ben perquè arribe a la seua destinació".

"INVASIÓ CRIMINAL"

Al seu juí, aquest conflicte "no és una guerra entre dos països" sinó "una invasió criminal amb una actitud absolutament imperialista superba i que ataca els principis més elementals de la humanitat" i, per tant, "no hi ha cap equidistància per la nostra banda". "Nosaltres estem donant suport al poble ucraïnés i ho farem en la mesura de les nostres possibilitats".

Així mateix, ha subratllat que "no tenim cap competència diplomàtica ni en política externa", però sí donem suport al Govern Espanya en les iniciatives que s'estan prenent en el si de la Unió Europea i més enllà. "El que sí que volem és cooperar i obrir una línia de cooperació potent d'entre totes les institucions de la Comunitat Valenciana que vullguen cooperar".

IMPACTE EN SECTORS

Igualment, preguntat sobre l'impacte d'aquesta situació en els sectors econòmics de la Comunitat, Puig ha afirmat s'ha realitzat una "primera aproximació" amb la CEV i Hosbec i amb els sectors més afectats "directament" com són el calçat, la ceràmica i l'automòbil, encara que "anem a continuar tenint reunions permanentment".

Al seu juí, "cal tindre en compte que una qüestió és la bilateralitat que tenim amb Rússia i amb Ucraïna, que és una realitat econòmica important, però no tan significativa com amb altres països del nostre entorn o amb altres nacions amb les quals tenim relació comercial".

No obstant açò, sí considera "evident" que hi ha un "grandíssim impacte en el conjunt de l'economia" i això és així perquè en la "desestabilització que s'està produint afecta a l'economia i a un element clau del funcionament econòmic que és l'energia" i ha postil·lat: "Si ja tenim uns problemes greus de costos energètics en els últims mesos, es pot imaginar ara l'impacte que va a tindre açò".

"Per açò jo crec que el millor que ha passat és la unitat europea, que ha de continuar forjant-se i ha d'haver-hi una resposta europea econòmica també a la crisi d'Ucraïna", ha sostingut.

Finalment, ha recordat que des de l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'ha obert "com a pegat inicial" una línia per a les empreses "més directament afectades" d'ajuda a través IVF. "Eixa és la primera iniciativa, després també convocarem a les empreses que es puguen sentir indirectament afectades perquè hi ha un problema d'impacte circulant però també per a la solidificació de les empreses", ha resolt.