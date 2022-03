Violeta Mangriñán se emociona al sentir el primer movimiento de su bebé en la tripa: "El mejor regalo de cumpleaños"

Violeta Mangriñán celebra este 3 de marzo su 28 cumpleaños en un momento insuperable de su vida. Tras casi tres años de relación con Fabio Colloricchio, están esperando su primer hijo en común.

La exconcursante de Supervivientes compartió la noticia muy emocionada en sus redes hace unas semanas y, desde entonces, no ha dejado de mostrar todos los pequeños pasos del embarazo en sus historias de Instagram.

Horas antes de cumplir sus 28, la valenciana contó que se había adelantado "el mejor regalo de cumpleaños". "Mi bebé quería que despidiese los 27 por todo lo alto y se ha hecho notar un poquito, lo he sentido por primera vez", ha contado, casi llorando.

Historia de Violeta Mangriñán. VIOLETA_MANGRIYAN / INSTAGRAM

"Han sido golpecitos muy pequeñitos, pero que me han hecho feliz. Supongo que todas las mamis que veáis esto me entenderéis y sabréis como me siento", ha añadido.

Además, a lo largo del día, Mangriñán ha recibido más detalles. Joyas preciosas de parte de su pareja, y la compañía de sus amistades más cercanas. Y, aunque hoy ha celebrado varias comidas de cumpleaños, la celebración oficial será el sábado, día en el que también revelará la identidad de su bebé.