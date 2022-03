À Punt i Escola col·laboraran en la millora de l'ús social del valencià

Les dos entitats treballaran conjuntament per a afavorir la difusió de les iniciatives que engega Esola, prestant especial atenció als Trobades d'Escoles en Valencià i la campanya 'Voluntariat pel valencià'.

L'acord contempla l'elaboració de materials i produccions, tant didàctics com a lúdics, per a facilitar l'aprenentatge i el foment de l'ús del valencià, el coneixement de les principals personalitats valencianes i les manifestacions de la cultura popular. Per exemple, Escola oferirà tots els continguts infantils de 'La Colla' per a la seua difusió en els autobusos escolars.

La radiotelevisió pública valenciana i l'entitat ja col·laboren en iniciatives com la difusió del Festival Feslloc o l'organització del concurs Berlanga de curtmetratges destinat a l'alumnat de Primària i Secundària.

"Aquest conveni posa un marc a les bones relacions que mantenim amb Escola Valenciana, amb la qual compartim objectius essencials com la promoció de la llengua, especialment entre el públic infantil i juvenil, i la vertebració territorial", destaca en un comunicat el director de l'ens, Alfred Costa.

"Amb aquest conveni reafirmem els punts en comú", afig Natxo Badenes com a president d'Escola, ressaltant la importància de l'entreteniment infantil en valencià per a garantir "el futur de la nostra llengua, un aspecte en el qual À Punt és i ha de ser clau".