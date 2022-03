Alexia Herranz inicia la seua marxa per a presentar-se a liderar el PP "des de la base i per a les bases"

En declaracions a Europa Press, Herranz ha assenyalat que la seua candidatura va nàixer d'una conversa amb un grup d'afiliats que van considerar que "el que estava succeint a Madrid anava a repercutir a tots". A partir d'ací va nàixer el seu projecte "Futur en llibertat".

"Sense llibertat no tindrem futur", ha defès. Una vegada es va muntar el projecte, van decidir que fora Herranz qui liderava el projecte per a "alçar la veu i demostrar que en el PP hi ha cabuda per a les persones LGTBI". "Des de l'inici ens han dit: Vosaltres sou minoria en el partit, però les minories han fet revolucions i eixa és la pretensió que tenim", ha agregat.

Herranz ha explicat que el primer pas és aconseguir els 100 avals necessaris, alguna cosa que la seua candidatura afronta "finançant amb els propis diners". Amb ella, espera il·lusionar la gent" com van fer les que considera "referents" en el PP, com Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre, Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Bonig.

Entre els seus principals objectius, es troba que el PP vote a favor de la Llei Trans que es tramita, que demana que no "s'aprove per darrere i que el Consell de Ministres la puga modificar quan vullga", sinó "amb convenciment, valentia i coratge".

De fet, ha remarcat que la comunitat trans és "la que més ho necessita i la més discriminada". No obstant açò, hi ha "moltes coses" de la Llei Trans en les quals "no estan d'acord", però "per descomptat sí que no es requerisca un informe mèdic per a canviar el DNI".