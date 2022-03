Ricardo Rodríguez dona una de les seues primeres obres a Casa Caritat

Aquesta obra, segons explica l'artista, té un significat molt especial per a ell perquè va ser de les primeres obres que va realitzar fa quasi 10 anys. "És un quadre que he exposat en algun lloc, que he guardat durant anys amb afecte i que em fa especial il·lusió que ara s'expose en les instal·lacions de Casa Caritat", assevera a través d'un comunicat de l'ONG.

I és que Ricardo ha tingut una vinculació molt estreta amb l'associació des de sempre. "Els meus dos avis han estat sempre vinculats amb l'associació i, posteriorment, els meus pares també ho han estat -recorda-. Per açò, quan es va complir un any de la defunció dels meus avis, em va paréixer un bonic homenatge per a ells".