Belén Esteban revela el motivo de su ausencia en 'Sálvame': "He tenido Covid"

Mucho se ha especulado sobre la larga ausencia de Belén Esteban en Sálvame. Se ha rumoreado que habría tenido problemas con la productora o que estaba tomándose unas largas vacaciones. Pero la popular colaboradora ha decidido volver y despejar en Sálvame Lemon Tea todas las dudas.

"Cogí la Covid", ha confirmado a Terelu Campos y María Patiño. "He tenido que ver y escuchar de todo. Me fui a hacer cosas de mi empresa. Estuve en Dubai con Sabores de la Esteban y me fue muy bien. Muy contenta".

"Cuando vine, pasaron días y no me encontraba muy bien. He estado mala. Lo he pasado mal, pero he sido una privilegiada porque, con todo lo que hemos pasado en este país, sería muy injusto que yo dijera que lo he pasado mal", ha comentado. "No he estado en un hospital, gracias a que estaba vacunada de las tres dosis y la vacuna de la gripe".

Belén Esteban: “Yo empecé en Sálvame y estaré en este barco hasta que decida irme” #SalvameLemonTea #yoveosalvame pic.twitter.com/m0HZCc0aPC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 3, 2022

"Tengo que dar las gracias a mi médico, el doctor Ortiz, y a Juan Antonio. Gracias a ellos he estado muy controlada. Debido a mi problema de azúcar, todo se complica un poco más, pero lo he pasado en casa. He estado muchos días dando positivo. Podía contagiar muy fácilmente", ha explicado, para dejar claro por qué se ha mantenido apartada tanto tiempo de la vida pública.