València amplia el protocol contra l'assetjament sexual per a previndre, detectar i actuar davant tota discriminació

Es tracta del Protocol per a la Prevenció, Detecció i Actuació enfront de l'Assetjament Sexual, l'Assetjament per Raó de Sexe i l'Assetjament Discriminatori, un text que substituirà l'actual, vigent des de febrer de 2015.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que s'ha aconseguit "un protocol més àgil i garantista", atés que "els procediments es resolguen en el menor temps possible, sense demores indegudes i amb totes les garanties jurídiques".

El nou protocol ha ampliat els supòsits d'assetjament, inclosa la discriminació per orientació sexual, identitat i expressió de gènere, així com la produïda per qüestions d'origen racial, discapacitat o qualsevol altra discriminació, ha detallat l'Ajuntament.

"Totes les persones tenen dret a ser tractades amb dignitat i respecte. La discriminació per qualsevol qüestió atenta greument contra els drets més bàsics humans, sent totalment intolerable i inacceptable", ha exposat Notario. Ha agregat que per açò s'ha aprovat aquest protocol, "per a previndre i detectar eixes pràctiques i garantir la protecció i assistència a les treballadores i treballadors que les patisquen".

La responsable municipal ha subratllat el "ferm compromís amb la igualtat" del govern local que presideix Joan Ribó i que conformen Compromís i PSPV. "Ens permet engegar tots els mecanismes necessaris per a garantir-la", ha dit l'edil.

El nou protocol busca informar i sensibilitzar a tota la plantilla municipal en matèria d'assetjament, donar pautes per a identificar eixes situacions, previndre-les i disposar de l'organització específica i dels procediments àgils d'intervenció, així com de l'acompanyament per a atendre i resoldre situacions com eixes, ha exposat el consistori.

A més, ha afegit, estableix els mecanismes per a garantir la seguretat, la confidencialitat, la integritat i la dignitat de les persones afectades i estableix les mesures adequades per a cada moment amb la finalitat de protegir a les víctimes i acabar amb l'assetjament. Igualment, contempla, si és el cas, l'aplicació de les mesures sancionadores pertinents.

L'Ajuntament ha apuntat que en l'última dècada "s'han tramitat deu expedients d'assetjament sexual, en alguns casos amb la incoació d'expedients disciplinaris amb procediments sancionadors".

"L'experiència en la tramitació de tots eixos expedients ha sigut determinant per a la revisió del protocol actual i la seua modificació i adaptació", ha declarat Notario. "Amb aquest nou protocol pretenem contribuir a previndre, sensibilitzar, detectar i eradicar totes aquestes situacions d'assetjament, convidant a tot el personal al servici d'aquesta administració a garantir que en el seu entorn es complisquen els principis de respecte i igualtat de tracte", ha afegit la regidora.

Lluïsa Notario ha dit que "l'Ajuntament de València deixa paten la seua intenció d'adoptar, en el marc de les seues responsabilitats, totes les mesures que siguen necessàries per a impulsar un ambient de treball lliure d'assetjament", sense permetre ni consentir "conductes d'aquesta naturalesa".

"DES DEL DIÀLEG I LA PARTICIPACIÓ"

La responsable municipal ha valorat que el document haja sigut elaborat "des del diàleg i la participació de la representació sindical de l'Ajuntament de València, que ho ha aprovat per unanimitat" en la Comissió d'Igualtat.

Per la seua banda, l'edil d'Igualtat, Lucía Beamud, ha assegurat que "la igualtat és un compromís del govern de Joan Ribó". "Per açò, el primer lloc on cal actuar i donar exemple és el mateix ajuntament", perquè "tot el personal del consistori tinga a l'abast totes les ferramentes necessàries per a la prevenció, detecció i actuació en possibles casos d'assetjament sexual", ha declarat.

Beamud ha considerat que les administracions públiques han de "garantir tot allò que té a veure amb la igualtat i la no discriminació" i ha ressaltat, en eixe sentit, els cursos d'igualtat fets "entre el funcionariat municipal amb l'objectiu que tots els treballadors i treballadores puguen aplicar correctament els elements que garantisquen la igualtat de condicions entre homes i dones".