Así es Olena Zelenska, mujer de Zelenski y Primera Dama de Ucrania: guionista, feminista y ahora "enemiga" de Putin

En una serie de retransmisiones con motivo de la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas, el presidente Volodímir Zelenski se señaló a sí mismo como el "enemigo número 1" de Vladímir Putin, mientras sus dos hijos y su mujer, Olena Zelenska, eran "el enemigo número 2". Pero, ¿quién es la Primera Dama del país?

Conocida como una de las mujeres más influyentes de Ucrania, Olena Zelenska es guionista -de hecho, sigue ejerciendo como tal en la productora Kvartal 95 Studio-. Su nombre de soltera es Kiyashko, y nació el 5 de febrero de 1978 en Krivói Rog. Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de su ciudad natal aunque, finalmente, decidió no terminar el grado para volcarse en la escritura.

Fue por aquellos años cuando conoció a Zelenski, que aspiraba a ser comediante mientras se formaba en Derecho. Ambos tenían amigos en común, pero no llegaron a conocerse hasta sus años universitarios, cuando empezaron a salir.

Guionista (casi arquitecta) y madre

Más tarde, Zelenska firmó un contrato como guionista en una compañía de comedia que llevó a Zelenski a la fama con la serie humorística Servidor del pueblo. En ella, el presidente interpretaba a un maestro de secundaria que se convierte en presidente después de hartarse de políticos corruptos.

Zelenska y Zelenski se casaron el 6 de septiembre de 2003 después de 8 años juntos. Al año siguiente nació su primogénita, Aleksandra, que ahora tiene 17 años. Su otro hijo, Kiril, tiene 9 años.

En favor de una sociedad justa

Muy sensibilizada con las causas sociales, la Primera Dama de Ucrania pelea desde hace años por los derechos de la mujer. Tanto es así que puso en marcha la adhesión de Ucrania a la iniciativa internacional de igualdad de género del G7, la Alianza de Biarritz, y lo hizo por medio de un discurso en el tercer Congreso de Mujeres Ucranianas, en diciembre de 2019.

Por otro lado, ha trabajado a favor de la cultura ucraniana a través del desarrollo de una reforma del sistema de nutrición de las escuelas, así como también ha dado comienzo a una iniciativa para difundir la lengua ucraniana por todo el mundo, todo ello sin dejar de abogar por una sociedad libre de ataduras.

Un giro en su vida

Zelenska supo que su esposo se presentaba para presidente el 1 de enero de 2019 a través de las "redes sociales", según explicó a Vogue. Cuando le preguntó a su marido por qué no le dijo nada antes de hacerlo público, este le dijo que simplemente lo había olvidado. "No estaba muy feliz cuando me di cuenta de que esos eran los planes. Me di cuenta de cómo cambiaría todo y de a qué dificultades tendríamos que enfrentarnos", comentó la guionista.

En medio de la invasión rusa, Zelenska y sus hijos habrían permanecido en Ucrania en un lugar no revelado. "No tendré pánico ni lágrimas", escribió en Instagram, "tranquila y confiada". "Mis hijos me están mirando. Estaré junto a ellos. Y junto a mi esposo".

En esta misma red social, Zelenska mandó el pasado viernes un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano: "Hoy os veo a todos vosotros: a todos los que veo en la televisión, en las calles, en Internet. Veo vuestras publicaciones y vídeos. ¿Y sabéis qué? Sois increíbles. Me siento orgullosa de vivir y compartir país con vosotros. Se suele decir que ‘mucha gente hace una multitud’, pero esto se refiere a nosotros, porque muchos ucranianos no son una mera multitud. ¡Esto es un auténtico ejército! Así que hoy no sucumbiré al pánico y a las lágrimas".