Ucraïna.- Compromís reclama paralitzar els permisos de "residència VIP" per a oligarques russos

"Les sancions poden ser un bon camí per a frenar la violència del règim de Putin i acostar-nos cap a la pau i la fi de la invasió, especialment si aquestes sancions van dirigides als més poderosos, que han sigut el cercle de confiança i el suport polític del president rus", defèn en un comunicat el diputat nacional de la coalició valencianista, Joan Baldoví.

Al seu juí, el Govern no pot estar parlant de sancions i seguir venent permisos de residència als oligarques russos, sinó que ha de paralitzar els nous visats com ha reclamat el Parlament Europeu i revisar tots els que s'hagen atorgat en els últims anys per a evitar que tinguen com beneficiaris els individus ja sancionats.

Aquesta figura, present en diversos estats europeus i a Espanya des de 2013, facilita els permisos de residència als oligarcas russos "amb l'excusa de fomentar l'emprenedoria". La llei 14/2013 atorga permisos als estrangers que adquirisquen immobles a Espanya per valor igual o superior a 500.000 euros o que compten amb un milió d'euros en dipòsits bancaris en entitats financeres, fons d'inversió o accions o participacions socials de societats de capital espanyoles.

Compromís assenyala que algunes organitzacions no governamentals, com a Transparència Internacional, han criticat aquesta figura pel risc que suposa en atraure capital provinent de la corrupció i per la "discriminació" que creu que suposa respecte a les persones que han de tramitar el seu permís de residència per les vies ordinàries i que acumulen importants retards.

Per tot açò, la proposta parlamentària no es queda en les sancions als oligarques russos, sinó que qüestiona l'existència dels permisos de residència VIP. "Totes les persones, siguen o no riques, tenen dret a poder tramitar els seus permisos de residència amb les mateixes condicions i els mateixos terminis. Cal eliminar aquesta figura per a garantir la igualtat, però també per a lluitar contra la corrupció internacional i el blanqueig de capitals", defèn la síndica del grup en Les Corts, Papi Robles.

Segons les xifres arreplegades per Compromís, en 2019 es van concedir un total de 8.061 d'aquest tipus de Golden VISA a Espanya, entre els quals destaquen els individus de nacionalitat russa. Entre 2013 i 2019, els ciutadans russos van aconseguir 806 visats d'or, com la segona nacionalitat més beneficiada per darrere de la Xina.