La Comunitat Valenciana tramita 69 ERTO al febrer amb 2.042 treballadors afectats

La Direcció Deneral ha tramitat 13 expedients amb 796 treballadors afectats; la territorial de València 23 expedients amb 607 treballadors afectats; la d'Alacant 20 amb 416 treballadors i Castelló 13 amb 223.

Per sectors, s'han iniciat dos ERTO en Agricultura, amb 7 empleats, i altres dos en Construcció, amb 261; mentre que en Indústria s'han tramitat 16 amb 871, i en Servicis 49, amb 903. Onze dels expedients han sigut per força major i la resta, 58, per altres causes.

El 47,8% de les sol·licituds ha demanat una suspensió temporal d'ocupació que afecten a 829 treballadors, el 23,2% suspensió amb reducció, que afecten a 475 empleats; el 18,8% una reducció, que afecten a 302 treballadors, i el 10,1% l'extinció, que afecten a 436.

Les empreses de menys de deu treballadors concentren el 58% de les peticions d'ERTE que afecten a 151 empleats. Li segueixen les empreses d'entre 11 i 50 empleats amb el 27,5% de sol·licituds per a 510 empleats; les de 51-250 treballadors (11,6% d'ERTO sobre 789 treballadors) i les de 251 a 500 treballadors (2% dels ERTO que aconsegueixen a 592 treballadors).