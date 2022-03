La resistencia es un programa de entrevistas muy diferente a los demás. Tiene su característico tipo de humor y su propio lenguaje, al cual los espectadores están más que acostumbrados. Sin embargo, parece que hay una parte de su comedia que ha recibido un toque de atención.

Así lo ha revelado este martes Grison al hablar con David Broncano al comienzo del programa tras hacer un chiste sobre drogas. "Escúchame, lo hemos estado hablando antes. Que no podemos hacer... Me han echado la bronca, tío", le comentó.

"Dicen que no hagamos muchos chistes de drogas", añadió. "Los de arriba, los de la CNMC". Al parecer, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les ha enviado un aviso por incitar al consumo de estupefacientes con sus comentarios satíricos, hecho que provocó que volviera a hacer un chiste de este tipo. "¡No te pueden denunciar si tienen nombre de droga!", bromeó Grison.

Nos han dado un toque por los chistes de drogas 💊🔞 pic.twitter.com/0zbetjNtka — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2022

"Yo no incito al consumo. Incito a dejarlo, mírame cómo estoy", continuó el músico. "Llevo sin consumir drogas muchísimo tiempo. Además, que tampoco tenemos que educar nosotros a la gente; o sea, estamos aquí entreteniendo".

Entonces, explicó el motivo del toque de atención: "Es que, por lo visto, este programa no tiene el loguito de que es para mayores de 18". "Han tardado en darse cuenta", bromeó Ricardo Castella. Y, Grison, de nuevo, ironizó con el tema de la edad: "Los menores de 18 no está bien que consuman droga; ahora, los mayores...".

"No, las drogas están muy mal. Para chistes sí, pero consumirlas no", aclaró el beatboxer, para después seguir haciendo bromas. "Yo no las pruebo. De lunes a viernes, nada".