Puig defensa que la Dama vinga a Elx i critica l'"obsessió d'alguns alts funcionaris de l'Estat" per la centralització

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat que és "tècnicament possible" acollir una exposició de la Dama d'Elx en la ciutat en la qual es va trobar i ha considerat que en l'informe del Ministeri que ho denega hi ha "algunes valoracions que són més polítiques que tècniques", per la qual cosa ha criticat "l'obsessió d'alguns alts funcionaris de l'Estat per la centralització".