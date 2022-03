Ucraïna.- Arriben a la frontera de Polònia les primeres famílies que seran traslladades a València per a ser acollides

Un equip de Fundació valenciana Juntos Por la Vida roman des d'aquest dimarts en l'estació central de Pzremysl que s'ha convertit en el punt neuràlgic" d'atenció per a realitzar ajuda d'emergència i humanitària als refugiats que fugen de la guerra i gestionar el trasllat de famílies amb vincles amb València.

La voluntària de la Fundació Plans García que dirigeix l'operatiu ha mostrat, en un vídeo remès per l'ONG, "l'alegria tremenda" que suposa començar a rebre a les primeres famílies que seran resituades a l'espera que entre demà i el dissabte arriben a l'estació la resta de famílies que "estan de camí per a ser traslladades a Espanya". "Estem treballant incessantment per a poder manar-los a Espanya i seguirem en ells", ha recalcat.

D'aquesta manera, es preveu que en els pròxims dies comence el trasllat en autobusos i arribada a València de les primeres famíliesper a ser acollides. La Fundació estan rebent donacions a través del seu web per a poder sufragar els gastos de tot l'operatiu ja que solament compta amb els fons de la pròpia ong i aportacions particulars, han assenyalat.