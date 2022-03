Puig insiste en rechazar el cambio del AVE a Chamartín y pide que "se evalúe todo, no solo la visión técnica más fácil"

En declaraciones a los medios en Alicante, Puig ha apuntado que el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, ha tenido un contacto con la ministra, Raquel Sánchez, al respecto. Puig ha aseverado que "no ha habido ningún tipo de comunicación previa ni ningún diálogo previo" en esta decisión.

Respecto al cambio temporal que ha anunciado la ministra este jueves, ha señalado: "Entendemos que puede haber algunas razones de carácter técnico", pero "tiene que evaluarse el impacto socioeconómico que representa esta decisión". De hecho, considera que es una medida que "no se ajusta a los intereses de la sociedad valenciana".

Sí ha admitido Puig que "no debe ser un capricho" este cambio, pero ha insistido en que "hay que abordar el conjunto de implicaciones socioeconómicas que tiene". "Por tanto, lo que pedimos es no sólo explicaciones sino una reflexión profunda respecto a lo que significa, qué impacto hay y conocer si se han hecho estudios de impacto socioeconómico, más allá de lo que pueda ser una solución de carácter técnico, pero es que la vida y la toma de decisiones no puede estar vinculadas sólo a cuestiones técnicas", ha aseverado.

De hecho, ha continuado diciciendo que "probablemente" el cambio "facilite en un momento determinado unas obras que se van a realizar que al final van a ser positivas seguro para la Comunitat Valenciana y para España, pero que en ese periodo también se van a producir unos costes y unas consecuencias que no son positivas".

REUNIÓN CON LA MINISTRA

Al ser preguntado, Puig no ha descartado la posibilidad de pedirle una reunión a la ministra al respecto, pero ha aseverado: "estamos permanentemente en acción y desde luego no descarto ninguna reunión con nadie".