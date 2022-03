Ribó garanteix que hi haurà una ordenança per a abolir la prostitució "quan hi haja una base legal"

Així ho ha declarat un dia després que la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, presentara una estratègia abolicionista que contempla sancions per als puters en locals i carreteres i la clausura de bordells i establiments camuflats d'aquest tipus, com també el reconeixement de les dones prostituïdes com a víctimes de violència masclista.

L'estratègia de la Generalitat, que se sotmetrà a aportacions de la ciutadania amb la previsió d'aprovar-la en un màxim de mig any, inclou un model d'ordenança abolicionista perquè ho aproven els ajuntaments.

Ribó, preguntat sobre aquest tema després d'una visita al Museu Faller, ha defès que "per descomptat" que el govern municipal (Compromís-PSPV) està disposat a abolir la prostitució, però no poden fer-ho sense un marc comú. Ha posat com a exemple els problemes legals que va haver-hi per a clausurar un local d'aquest tipus en el centre de la ciutat.

Per tant, ha garantit que aplicaran una ordenança així en el moment que la Generalitat present aquesta base legal. "Estem encantadísimos amb la proposta però, per favor, qui haja de fer la normativa tant autonòmica com a estatal, que moga fitxa", ha urgit.