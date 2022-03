El Govern transfereix més de 54 milions a la Comunitat per a la construcció d'habitatge social

En total, el Ministeri de Transports ha remès les resolucions de transferència de 500 milions d'euros a les CCAAA i ciutats autònomes. Conformement a aquesta distribució de fons, la Comunitat Valenciana rebrà 54.105.000 euros per a finançar el foment i increment del parc públic d'habitatges energèticament eficients, destinats al lloguer social a preu assequible, mitjançant la promoció d'habitatges de nova construcció sobre terrenys de titularitat pública o rehabilitació d'edificis públics destinats a altres usos.

D'aquesta manera, es persegueix incrementar el parc públic d'habitatge assequible, durant un període mínim de 50 anys i amb un consum d'energia primària no renovable inferior en un 20% com a mínim als requisits exigits en el Codi Tècnic d'Edificació.

El Pla de Recuperació es marca com a objectiu la construcció de 20.000 noves vivendes, la qual cosa constitueix "una oportunitat" per a afrontar la insuficiència del parc de vivenda pública en lloguer a preu limitat, com a instrument necessari per a equilibrar el mercat, incrementant l'oferta i afavorint l'accés a les persones i llars amb menys recursos, segons les mateixes fonts.

La distribució que es realitza ara és la corresponent a l'anualitat del 2022, el repartiment del qual es va acordar en Conferència Sectorial. Es preveu que a principis del 2023 es transferirà la resta dels recursos, altres 500 milions d'euros.

Aquest programa, corresponent a la inversió C.02.I02 'Programa de construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients' del PRTR es regula a través del Reial decret 853/2021 de 5 d'octubre, juntament amb els cinc programes en matèria de rehabilitació residencial que desenvolupen la inversió C02.I01 'Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials', dotada amb 3.420 milions.

Aquests programes són ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, de suport a les oficines de rehabilitació, d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, de foment de la millora de l'eficiència energètica de vivendes i d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Per a l'execució d'aquests cinc programes en l'últim trimestre de l'any 2021, MITMA va transferir 1.151 milions a totes les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla, establint-se en els pressupostos generals del 2022 altres 1.389 milions, per al seu traspàs abans de finals d'any.

Les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla disposen de 10 dies per a acceptar la resolució, preveient-se que els imports indicats es transferisquen en aquest mes de març.