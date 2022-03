Slatkin debuta al Palau de la Música de València en un concert de suport al poble ucraïnés

Així, durant el concert d'abonament, dirigit per Slatkin, va estar present una projecció amb els colors de la bandera d'Ucraïna, ha informat l'auditori municipal.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, acompanyada pel director del Palau, Vicent Ros, va presidir aquest concert, en el qual i abans de començar, el concertino de l'Orquestra, Enrique Palomares, va dedicar unes paraules al públic expressant el citat suport i el rebuig a la guerra.

Leonard Slatkin, "un dels grans mestres que faltaven per debutar en la programació del Palau de la Música", es va posar al capdavant de l'Orquestra de València per a dirigir un programa en el qual destacava el Concert per a piano de Maurice Ravel, que interpretarà el concertista George Li, que també debutava en l'auditori musical valencià.

Li va fer un bis molt complicat de 'La Campanella' de Franz Liszt, subratllen des de la institució cultural.

Leonard Slatkin és director musical laureado de la Detroit Symphony Orchestra, director musical honorari de l'Orchestre National de Lió i director musical llorejat de la St. Louis Symphony Orchestra.

Manté un programa rigorós de direcció convidada a tot el món i és molt actiu com a compositor, autor i educador. La seua última gravació és l'estrena del Requiem for Follen Brothers de Kastalsky, en el centenari de la fi de la Primera Guerra Mundial.

Slatkin ha sigut director musical de les simfòniques de Nova Orleans, St. Louis i National, director en cap de la BBC Symphony, director convidat principal de la Filharmònica Real de Londres, Simfònica de Pittsburgh, Filharmònica de Los Angeles i l'Orquestra de Minnesota.

Ha dirigit, a més, les filharmòniques de Los Angeles, Real d'Estocolm, Oslo i Israel, simfòniques de Chicago, Boston, Sant Francisco i Ràdio de Baviera, orquestres de Filadèlfia i de París. També ha dirigit les òperes de Chicago, Nacional de Washington, Theatre de St. Louis, Santa Fe, Viena, Stuttgart, Bastille de París i Metropolitan.