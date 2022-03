Falles.- La Fallera Major demana a joves i adults que no abusen de l'alcohol perquè siguen les festes del "ressorgir"

20M EP

NOTICIA

La Fallera Major de València 2022, Carmen Martín, ha animat aquest dijous a joves i no tan joves a no abusar de l'alcohol durant les festes per a no entelar el seu record, ser un "exemple de responsabilitat" per a la resta del món i que "per fi aquestes Falles siguen les del ressorgir".