La Fallera Mayor pide a jóvenes y adultos que no abusen del alcohol para que sean las fiestas del "resurgir"

La Fallera Mayor de València 2022, Carmen Martín, ha animado este jueves a jóvenes y no tan jóvenes a no abusar del alcohol durante las fiestas para no empañar su recuerdo, ser un "ejemplo de responsabilidad" para el resto del mundo y que "por fin estas Fallas sean las del resurgir".