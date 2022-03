Cau la inquietud de les empreses per la pandèmia, però el 69% estan preocupades per l'alça dels costos logístics

No obstant açò, han aparegut nous desafiaments durant l'any, com l'alça dels costos logístics, que preocupa al 69% de companyies de la Comunitat Valenciana.

Així es desprèn de l'octau 'Anuari de l'Observatori de Marques Valencianes en l'Exterior' que ha presentat aquest dijous el Club de Màrqueting del Mediterrani (CMM). Un estudi sota la direcció tècnica de director de l'Observatori de marques en l'Exterior del CMM i director de Global Exportise Intelligence & Màrqueting Services, Bernardo Abril. L'acte ha comptat amb la intervenció del conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent; la presidenta del Club de Màrqueting del Mediterrani, Marta Iranzo; i Bernardo Abril

L'informe conclou que, "malgrat que la COVID-19 continua fent acte de presència, el 2021 va ser l'any que va posar rumb cap a la recuperació econòmica, la qual cosa evidencia l'enorme esforç de les empreses exportadores valencianes per impulsar noves estratègies de màrqueting per a visibilitzar els seus productes i servicis", ha assenyalat el CMM en un comunicat.

En concret, el 40% de les empreses ja va recuperar els nivells prepandèmia en 2021 i el 38% d'elles preveu aconseguir-ho enguany, segons desvetla l'estudi, presentat hui en l'Edifici del Rellotge del Port de València.

Segons ha afegit Marta Iranzo, malgrat la gran disminució del nombre d'esdeveniments i fires internacionals celebrades en 2021, el 45% de les empreses ha augmentat el pressupost dels seus departaments de màrqueting durant la pandèmia.

MAJOR PREOCUPACIÓ PEL MÀRQUETING

Així, l'informe reflecteix una major preocupació de les empreses per augmentar les seues inversions en màrqueting internacional: el 93% considera fonamental la visibilitat de marca per a aconseguir un alt nivell de competitivitat en mercats internacionals, seguida per les estratègies de màrqueting digital, la formació en màrqueting internacional i la fidelització de clients. I és que el perfil majoritari de les companyies enquestades -el 74%- es compon per aquelles que porten més d'una dècada exportant.

En aquest sentit, a la pregunta sobre com consideren les companyies participants que els clients internacionals perceben la imatge de les nostres empreses, gran part d'elles, el 69%, creu que aquesta percepció és totalment positiva. Així mateix, l'anuari també aprecia un lleuger augment del nombre d'empreses que va registrar noves marques, xifra que va passar d'un 25% en el 2020 a un 33% en el 2021.

EL MÀRQUETING DIGITAL I EL TRADICIONAL ES COMPLEMENTEN

Encara que els negocis valencians hagen accelerat la transformació digital dels seus departaments de màrqueting, més del 80% reconeix que encara necessita avançar en aquest punt, segons ha explicat Bernardo Abril.

D'aquesta manera, un 15% ja té el seu propi i-commerce internacional, un 10% distribueix a través de marketplaces i un 17% combina les dos modalitats. Amb açò, l'exportació a través de mitjans digitals va experimentar un lleu increment, en passar del 39% en 2020 al 42% en 2021.

En 2020, el 61% de les empreses va haver d'adaptar el seu pla inicial de màrqueting internacional a la situació i va optar per assistir a fires online o augmentar la seua presència en directoris online internacionals. A la vista dels resultats, les companyies enquestades consideren poc eficaces aquestes ferramentes. Així, les inversions genèriques en màrqueting digital i en mitjans tradicionals, com la promoció en punt de venda o l'edició de catàlegs, són les estratègies més benvolgudes.

MÀXIM HISTÒRIC D'EXPORTACIONS

Per la seua banda, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat la ferma aposta de les empreses de la Comunitat Valenciana per la internacionalització en un moment complex, "amb un nou màxim històric de les exportacions l'any 2021 i amb la recuperació del dinamisme exportador després de la pandèmia".

"En 2021 hem recuperat xifres anteriors a la pandèmia en el nostre comerç exterior amb exportacions superiors als 32.400 milions d'euros, un nou màxim històric, amb un ascens de les nostres exportacions del 13,2% respecte a l'any 2020 i d'un 3,4% en relació amb l'any 2019, abans de l'inici de la pandèmia", ha recordat.

Climent ha destacat així mateix les dades relatives al nombre d'empreses exportadores a la Comunitat, que supera les 30.000 l'any 2021, la qual cosa representa un increment del 25% respecte a l'any 2020 i d'un 27% pel que fa a l'any 2019.

AJUDES DE LA GENERALITAT

En la seua intervenció, ha reiterat l'aposta de la Conselleria per "estar al costat de les empreses" i ha indicat que les empreses compten amb l'Ivace, amb una xarxa d'oficines en l'exterior, amb el Pla de Promoció Exterior, integrat per 65 accions dissenyades per a facilitar noves oportunitats de negoci, amb ajudes econòmiques i amb la cerca constant de ferramentes que ajuden les empreses en els mercats exteriors.

Respecte a les ajudes, el conseller Climent ha anunciat que les ajudes de la Direcció general d'Internacionalització comptaran enguany amb un pressupost de 14,25 milions d'euros, un 5% més que l'any anterior.

En el seu discurs, Climent ha assenyalat així mateix l'important paper que estan jugant les ferramentes de màrqueting internacional en l'actual moment i per açò ha lloat la tasca del Club de Màrqueting del Mediterrani, "que dona veu a les empreses que aposten pel desenvolupament de marques en els mercats exteriors i que poden exercir un interessant paper tractor per a altres empreses".