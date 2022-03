Compromís donarà veu als treballadors de Nordex per a mantindre la indústria eòlica de La Vall d'Uixó (Castelló)

Compromís ha anunciat que donarà veu als treballadors de Nordex en totes les institucions per a mantindre la indústria eòlica de La Vall d'Uixó, frenar la marxa de l'empresa i evitar els acomiadaments.

"Per a Compromís és prioritari salvar el centenar d'ocupacions de Nordex -participada per Acciona- i els centenars d'ocupacions indirectes d'indústries auxiliars d'aquesta empresa energètica que amenaça amb deixar La Vall d'Uixó para deslocalitzar la seua producció".

Així ho van manifestar aquest dimecres representants de Compromís de totes les institucions durant la reunió mantinguda amb el comité d'empresa de la planta de la Vall a la qual van assistir la portaveu adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Àlvaro; el portaveu de Compromís en la Diputació, Ignasi Garcia; el portaveu de Compromís a La Vall d'Uixó, Ferran Darós, el de Fondeguilla, Óscar García, i que a més va comptar amb la presència virtual del portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví i el senador Carles Mulet.

"Compromís donarà veu tant en el Congrés com en el Senat a les reclamacions dels treballadors de la Vall en les compareixences de les dos institucions la setmana vinent", van manifestar tant Baldoví com Mulet, els qui a més es van comprometre a traslladar personalment a la ministra, a més d'elevar a les Corts Generals propostes i preguntes sobre aquest tema, com ja s'ha fet en el Senat.

Així mateix, la portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, Mònica Àlvaro, va manifestar que cal intentar que a nivell estatal i a nivell autonòmic s'inicie una mediació amb l'empresa "perquè recapacite i perquè no es tanque una planta rendible que, a més, es dedica a una indústria estratègica com la de les energies renovables".

Per la seua banda, el portaveu de Compromís en la Diputació de Castelló, Ignasi Garcia, va manifestar que "en aquests moments en els quals s'està fomentant amb fons europeus la transició energètica, ecològica i econòmica per a una economia verda, no s'entén la situació injusta que estan vivint els treballadors de Nordex i la deslocalització que pretén fer Acciona". "Actualment la província té empreses capdavanteres en la fabricació d'aquests molins i és important que continuem sent capdavanters per a donar servici a eixa transició ecològica", va afegir.